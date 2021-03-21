三星 Galaxy S21 系列现已支持亚马逊 Luna 云游戏，每月 5.99 美元

IT之家3月21日消息 据外媒 sammobile 消息，三星 Galaxy S21 系列手机目前已经支持亚马逊的云游戏服务 Luna。这是自此前三星 S10、Note 10 以及 20 系列以来，又一代三星手机支持这项功能。

亚马逊 Luna 云游戏服务目前采用邀请制，用户需要获得邀请码才可加入，订阅价格为每月 5.99 美元，支持 1080P/60fps 的画面。亚马逊还与育碧公司进行合作，推出每月 14.99 美元的订阅，可以免费游玩育碧公司的游戏。官方表示，未来将提供 4K 分辨率画面的云游戏。

三星 Galaxy S21 系列手机于 2021 年初发布，国行搭载骁龙 888 处理器，海外版还配备 Exynos 2100 处理器。目前该系列手机还支持微软 xCloud、谷歌 Stadia、英伟达 GeForce Now 云游戏。

IT之家里了解到，亚马逊 Luna 云游戏服务没有独立的安卓 App，用户需要在手机上使用 Chrome 86 版本以上的浏览器进行访问。在手机上进行游戏需要玩家配备专用的游戏手柄，该手柄的延迟可以低至 17-30 毫秒，同样支持 PC、Mac 以及亚马逊 Fire TV 电视盒。