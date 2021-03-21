嫦娥四号完成第 28 月昼工作，已发现脚下石块来源

IT之家3月21日消息 据 @中国探月工程 ，嫦娥四号着陆器和 “玉兔二号”月球车分别于 3 月 21 日 2 时和 3 月 20 日 17 时 09 分结束第 28 月昼工作，进入月夜休眠。

截至目前，嫦娥四号着陆器和 “玉兔二号”月球车已在月面生存了 808 个地球日，本月昼月球车行驶约 30 米，累计行驶里程 682.77 米。

▲ 嫦娥四号巡视路径图

科研人员通过系统分析嫦娥四号获取的探测数据，取得一系列有关着陆区矿物成分、地形地质演化历史、月壤太空风化程度和浅层地下结构等方面的科学成果。

IT之家了解到，近日，中国科学院空天信息创新研究院遥感科学国家重点实验室的研究成果发表在国际期刊《Journal of Geophysical Reasearch:Planets》。科研团队通过分析巡视区石块的光谱特征，推断石块很可能源自古老的芬森撞击坑，空间分布特征表明它们是新鲜出露的撞击坑溅射物。

▲ “玉兔二号”月球获取的全景影像镶嵌图：(a)第 3 月昼；(b)第 13 月昼

这些石块由芬森撞击坑溅射过来后原本埋藏在月壤之中，后期由于织女撞击坑溅射物的撞击挖掘作用而暴露在月表。织女撞击坑的定年结果揭示，这些石块已在月表存在了大约 1600 万年。