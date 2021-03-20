AMD RX 6800M 移动显卡曝光：Navi 22 核心，2560 流处理器

IT之家3月20日消息 在 AMD 发布 RX 6700 XT 显卡时，一张路线图预示着 RX 6000 系列移动显卡即将发布。根据外媒 VideoCardz 消息，一名推特用户 @KOMACHI_ENSAKA 在 AMD 最新的显卡驱动中发现了 RX 6800M 移动显卡，设备 ID 为 “73D5:C3”，定位在两个不同规格的 RX 6700 XT 显卡之间。

外媒表示，由于这两种 RX 6700 XT 显卡均具备 2560 个流处理器，只是 TGP 不同，因此可以预计 RX 6800M 移动显卡同样具备 2560 个流处理器。根据此前消息，这款显卡将搭载 Navi 22 GPU 核心，预计会推出 145W、135W、100W、90W 四种功率类型。

IT之家了解到，AMD RX 6700 XT 发布时售价 3699 元，采用 RDNA 2 架构，拥有 96MB 无限缓存、12GB GDDR6 显存，显存位宽 192bit。外媒表示，RX 6800M 移动显卡有望同样具备 192bit 显存位宽、12GB 显存，将成为 AMD 移动显卡中最高端的型号。外媒制作了表格，预测了新一代移动显卡的参数：