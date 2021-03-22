“5G + 工业互联网”依然存在的现实：不会用、不敢用、用不起

“工业互联网”已经连续第四年被写入政府工作报告，从 2018 年 “发展工业互联网平台”被首次写入政府工作报告，到 2019 年 “打造工业互联网平台，拓展‘智能 +’，为制造业转型升级赋能”，2020 年 “发展工业互联网，推进智能制造”。再到 2021 年的 “发展工业互联网，搭建更多共性技术研发平台，提升中小微企业创新能力和专业化水平”。

而工业互联网又是 5G 应用的主战场。如今，我国 “5G + 工业互联网”无论在网络支撑、还是融合应用、终端产品等，在整个产业生态前进了一大步。但是 “不会用、不敢用、用不起”等现实难题依然存在。

未来三年是工业互联网的快速成长期

未来三年是工业互联网的快速成长期，为此在 2021 年初，工信部出台了《工业互联网创新发展行动计划 (2021-2023 年)》，确立了未来三年我国工业互联网发展目标：到 2023 年，新型基础设施进一步完善，融合应用成效进一步彰显，技术创新能力进一步提升，产业发展生态进一步健全，安全保障能力进一步增强。工业互联网新型基础设施建设量质并进，新模式、新业态大范围推广，产业综合实力显著提升。

2021 年 3 月 15 日，工信部召开干部大会，会议要求：大力发展工业互联网，促进产业链和创新链融合，搭建更多共性技术研发平台，加大 5G 网络和千兆光网建设力度，丰富应用场景。

工信部副部长刘烈宏指出，新的一年，工信部将会同有关部门和地方，继续加强引导支持，营造更好的产业发展环境，着力开创工业互联网发展新局面：一是加强基础设施建设。推进内、外网建设改造和标识解析规模化应用。深化 “5G + 工业互联网”融合发展。加快专业型平台、特色型平台、跨行业跨领域平台建设。二是持续深化融合应用。将工业互联网技术、模式等与各行业的生产实践、行业特性、知识经验紧密结合，打造一批融合应用典型案例，带动形成系统性推广模式。三是夯实产业发展根基。要聚焦核心技术和能力短板，继续组织实施创新发展工程，加强技术攻关和关键产品研发，助力工业补齐短板、锻造长板。四是培育壮大产业生态。积极协调各方资源和力量，推动形成主体多元、协同创新的产业生态，打好 “团体赛”。鼓励地方结合当地实际，探索各具特色发展模式。五是提升安全保障水平。坚持发展与安全并重，落实好主体责任，完善网络安全分类分级管理制度建设，加大网络安全投入力度，加强网络安全技术监测。

“5G + 工业互联网”整个产业生态前进了一大步

据工信部部长肖亚庆透露，“5G + 工业互联网”发展迅猛，全国在建项目超过 1100 个，其中有很多非常好的应用场景，例如：上海的商飞、山西的阳泉煤矿、湖南三一重工和厦门港，都有很多好的 5G 实际应用场景。

中国信息通信研究院副院长王志勤指出 “5G + 工业互联网”在融合应用、网络建设、终端、产业生态、标准上都前进了一大步。

首先，融合应用实践步伐加快。目前，“5G + 工业互联网”从辅助环节向核心生产环节渗透，应用类型从大带宽主导向多类型方向发展，典型应用场景逐渐形成，提质增效降本成效初显。主要十大应用场景有工业设计、辅助装配、设备协同、精准操控、视觉检测、数据采集、远程维护、智能物流、无人巡检和安全监控。

其次，建网模式逐渐清晰。此前 2020 年 11 月份统计全国 5G 基站建设 70 万个时，应用于工业互联网的 5G 基站共有 3.2 万个。“基于用户面下沉的建网模式为大型工业企业首选，基于用户面下沉的 5G 局域专网是主流。”王志勤说，“主要适用场景是大型制造企业、港口、煤款等。这种模式 UPF/MEC 部署于企业内部，可保障网络低时延，企业业务数据不出园区，保障数据隐私安全。还有一种模式是基于公网的 5G 广域专网，它是利用 5G 切片技术形成端到端‘切片子网络’，适用于中小企业。第三种模式就是基于资源独享的 5G 局域专网。这种模式需授权 5G 专网频段，由工业企业自建专网，目前探索较少。

第三，终端产品逐渐涌现。“5G + 工业互联网”涉及到网络化升级改造、融合产品研发等诸多内容，带动研发一批新型工业融合终端，培育一批新型解决方案提供商。截至 2020 年 11 月，全球一共发布工业级 CPE 设备达到 21 款，我国涌现一批具备 5G 通信能力的 AGV、无人机、MES 终端等融合终端产品。

第四，产业生态不断壮大。基础电信企业和工业企业加快对接，目前在建 “5G + 工业互联网”项目超过 1100 个，IT和 CT 融合加快，互联网巨头以云&边缘计算切入 5G 基础设施市场，他们是核心网的新进入者，例如：阿里巴巴携手浙江联通完成宁波舟山港的 5G 轻量化独立核心网全覆盖；腾讯在滨海总部落地 5G 边缘计算 “一体化中心”，可以支持行业专网的部署。

第五，融合标准体系稳步推进。据王志勤透露，我国正在制定 “5G + 工业互联网”标准体系框架，立项研制一批行业标准，“预计 2021-2022 年将会立项 8 项 “5G + 工业互联网”应用场景及技术要求。”

“不会用、不敢用、用不起”等难题依然存在

尽管发展取得阶段性成果，但是产业发展初期仍旧面临挑战。王志勤表示，“不会用、不敢用、用不起”等现实难题依然存在。“产业应用有待进一步探索、技术基础有待进一步夯实和发展环境有待进一步完善，特别是初期研发和建设投资巨大、模组等产业支撑能力不足、开放融合生态尚未建立。另外，我国 5G 标准尚未完全冻结、我国工业整体信息化基础也较差，支撑能力相对薄弱，在核心技术掌握程度、关键产品服务性能、解决方案供给、应用深度等方面仍然有较大差距。”

据王志勤介绍，下一步，发展 “5G + 工业互联网”主要从四个着力点出发：

一是加强 5G 基础设施建设。企业内网 5G 升级改造、工业园区 5G 网络建设、先导区 / 示范区 5G 网络建设。

二是持续探索融合应用创新。加强核心生产环节融合应用探索、加快商业模式的创新探索、推动可复制案例的推广应用。

三是着力增强产业供给能力。增加解决方案有效供给，加快芯片、模组、工业终端的研发和产业化。

四是优化产业创新发展环境。公共服务平台建设、项目库资源池的建设，标准体系、专利、测试床等建设。