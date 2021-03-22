降至 4199 元：三星 Galaxy S21 上市探底新低

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作者： 一乖

三星 1 月 18 日正式发布了全新旗舰手机 Galaxy S21 系列的国行版本，售价 4999 元。

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Galaxy S21 与 Galaxy S21+

三星 Galaxy S21 机身尺寸为 71.2×151.7×7.9mm，重 171 克，采用 6.2 英寸 Infinity-O 屏幕，拥有 2400×1080 分辨率与 421ppi。

三星 Galaxy S21 + 机身尺寸则为 75.6×161.5×7.8mm，重 202 克，采用 6.7 英寸 Infinity-O 屏幕，拥有 2400×1080 分辨率与 394ppi。

相机方面，Galaxy S21 与 Galaxy S21 + 前置 10MP 摄像头，后置 64MP+12MP+12MP 三摄组合，支持 30 倍空间变焦。

核心配置方面，三星 Galaxy S21 与 Galaxy S21 + 搭载骁龙 888 处理器，配备 8GB LPDDR5 内存与 128GB / 256GB 机身存储。其中，三星 Galaxy S21 内置 4000mAh 电池，Galaxy S21 + 则配备 4800mAh 电池。

IT之家了解到，两款手机均支持自适应 120Hz 刷新率（48-120Hz）与 IP68 级防尘防水，搭载 Android 11 操作系统。

价格方面，Galaxy S21 手机 8GB+128GB 售价 4999 元，8GB+256GB 售价 5799 元；Galaxy S21 + 手机 8GB+128GB 售价 7199 元，8GB+256GB 售价 7999 元。

Galaxy S21 Ultra

三星 Galaxy S21 Ultra 机身尺寸为 75.6×165.1×8.9mm，重 229 克，采用 6.8 英寸 Infinity-O 屏幕，拥有 3200×1440 分辨率与 515ppi，通过 HDR10 + 认证，支持自适应 120Hz 刷新率（10-120Hz ）。

相机方面，Galaxy S21 Ultra 前置 40MP 摄像头，后置 108MP+12MP+10MP+10MP 四摄组合，支持 100 倍空间变焦与 10 倍光学变焦。

核心配置方面，Galaxy S21 Ultra 搭载骁龙 888 处理器，拥有 12GB LPDDR5 内存与 128GB / 256GB 机身存储，以及 16GB LPDDR5 内存与 512GB 机身存储，内置 5000mAh 电池。

价格方面，Galaxy S21 Ultra 手机 12GB+256GB 售价 9699 元，16GB+512GB 售价 10699 元。

本文用于传递优惠信息，节省甄选时间，结果仅供参考。

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