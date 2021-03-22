交通运输部：2 月全国网约车监管信息交互平台共收到订单信息 5.6 亿单

IT之家3月22日消息 据交通运输部网站，全国网约车监管信息交互平台统计数据显示，截至 2021 年 2 月 28 日，全国共有 222 家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，各地共发放网约车驾驶员证 329.1 万本、车辆运输证 122.9 万本。各网约车平台公司 2 月份共新注册合规驾驶员 5.8 万人，新注册合规车辆 2.2 万辆。

2021 年 2 月，全国网约车监管信息交互平台共收到订单信息 5.6 亿单。其中，当月订单量超过 100 万单的网约车平台公司中，按双合规完成订单率从高到低的分别是享道出行、T3 出行、曹操出行、首汽约车、如祺出行、滴滴出行、美团打车、万顺叫车、花小猪出行。

IT之家了解到，从 36 个中心城市（直辖市、省会城市、计划单列市）情况来看：