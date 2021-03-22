华为 P50 保护壳曝光，后摄造型有点吓人

近日，有数码博主晒出了据称是 P50 系列的保护壳实物照。

据网友晒出的保护壳谍照显示，与此前曝光的消息基本一致，全新的华为 P50 系列在设计上与前作将有不小的变化，尤其后置相机模组不再是此前的矩形造型，而是换成了椭圆形，并且疑似采用了对称式设计，两颗硕大的镜头十分抢眼。据此推测，该机疑似为标准版机型，而另外的 Pro 版则应该还是双挖孔设计，后置相机模组的镜头数也将更多。值得注意的是，随着保护壳实物的现身，该机的外观也进一步得到确认。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的华为 P50 系列将依旧包含 P50、P50 Pro 和 P50 Pro + 三个版本，其中 P50 将采用微曲屏，P50 Pro、P50 Pro + 则为曲面屏，三者均将首次采用居中单挖孔的设计，这也是华为首款居中单挖孔屏旗舰机。配置上，华为 P50 系列按照惯例自然应该搭载最新的麒麟 9000E/9000 处理器。该机最大的亮点在于将首发搭载液体镜头，并将首发搭载索尼有史以来最大底的手机 CMOS 传感器 IMX800。此外，该机将内置 4200~4300mAh 容量电池，支持 66W 有线快充和 55W 的无线快充。

据悉，华为将有望在 5 月推出全新的 P50 系列旗舰手机，由于麒麟 9000 系列旗舰芯片依然受限，导致该机的最终的备货量很可能极低。

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