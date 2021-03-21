华为鸿蒙 OS 2.0 手机更新官方适配计划曝光：4 月支持 Mate X2/Mate 40/P40 系列等，联发科天玑机型可能无缘

IT之家 3 月 21 日消息 华为在去年 12 月 16 日举行 HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 活动。现场正式发布了 HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 版本。同时，HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 开启公测。华为表示，HarmonyOS 是面向万物互联时代的全场景分布式操作系统，华为希望和合作伙伴、开发者一起打造面向万物互联时代的超级终端体验。

据微博博主 @菊厂影业 Fans 消息，鸿蒙系统的升级计划内部消息来了。所以第一批升级名单就是 Mate X2、Mate 40 系列、P40 系列。

此前爆料称，首批升级名单中有 Mate X2，P50 系列，新平板系列随后是 Mate 40 系列与 P40 系列。后来由于 P50 系列延期，改为直接搭载，而新平板系列也会直接搭载。

智慧屏鸿蒙 2.0 版本也将推出。

手机版本 EMUI 11.0 和 荣耀 Magic UI 4.0 版本机型会按芯片类型发布时间先后，进行升级安排，预计今年全部升级完成。（暂时不包括荣耀 V40 系列机型）

而 EMUI 10.1 和 Magic UI 3.1 系统的部分机型也会直接升级成鸿蒙 2.0。比如华为 nova7SE /荣耀 30S /荣耀 X10 等

目前已知的联发科天玑芯片暂时不在升级范围内，但是后续会不会升级还是要看官方安排。

华为 2019 年开发者大会上，华为正式推出了鸿蒙 OS 系统，并首先应用在智慧屏产品上。2020 年华为开发者大会上，余承东宣布，2021 年华为智能手机将全面升级支持鸿蒙 2.0。

华为消费者 BG 软件部总裁王成录此前表示，鸿蒙 OS 不是安卓的拷贝，也不是 iOS 的拷贝，它是真正面向未来 IoT 时代的一个全景操作系统。

在 2021 年，鸿蒙系统的目标是，华为自有设备装机量 2 亿台，或者远超 2 亿台 ; 第三方设备的装机量达到 1 亿台。这样加起来，2021 年鸿蒙系统富设备的硬件基础将有 3 亿到 4 亿台。

IT之家了解到，上个月华为 Mate X2 手机发布会上，华为常务董事、消费者业务 CEO 余承东表示：“今年 4 月份开始，华为旗舰手机可陆续升级鸿蒙 OS，华为 Mate X2 折叠屏将首批升级。”