华为手机内置应用逐渐向鸿蒙 OS 靠拢

IT之家 3 月 21 日消息 华为在去年 12 月 16 日举行 HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 活动。现场正式发布了 HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 版本。同时，HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 开启公测。华为表示，HarmonyOS 是面向万物互联时代的全场景分布式操作系统，华为希望和合作伙伴、开发者一起打造面向万物互联时代的超级终端体验。

近期有网友发现，在华为众测 App 的新众测任务中，发布了一个新的自带应用测试版本。“智慧搜索”App 的 11.1.2.506 版本对华为手机的自带搜索功能进行了升级。其中第一项升级就是 “结果页适配鸿蒙。”同时增加了最近任务开关，优化了其他功能问题。

据微博博主 @鹏鹏君驾到 消息，华为鸿蒙 OS 适配已经进入最后阶段，无论是底层能力还是 UI 的细微调整，都在朝着成熟、稳定的方向运转。第一批升级鸿蒙操作系统的机型将在 4 月份展开推送。

IT之家了解到，华为 Mate X2 手机发布会上，华为常务董事、消费者业务 CEO 余承东表示：“今年 4 月份开始，华为旗舰手机可陆续升级鸿蒙 OS，华为 Mate X2 折叠屏将首批升级。”

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