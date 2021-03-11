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华为鸿蒙 HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 活动（广州站）报名开启

2021/3/11 13:03:16 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家 3 月 11 日消息 华为在去年 12 月 16 日举行 HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 活动。现场正式发布了 HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 版本。同时，HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 开启公测。华为表示，HarmonyOS 是面向万物互联时代的全场景分布式操作系统，华为希望和合作伙伴、开发者一起打造面向万物互联时代的超级终端体验。

现在，继北京站和上海站活动之后，HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 活动（广州站）报名已开启，将在 3 月 25 日举行。

IT之家获悉，参会的伙伴和开发者可第一时间感受 “HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 版本”的最新特性，了解 HarmonyOS 2.0 全场景生态案例进展，学习 HarmonyOS 2.0 领先技术，并与华为 HarmonyOS 技术专家面对面研讨交流。

活动时间 : 2021 年 3 月 25 日 ( 周四) 14:00 - 20:30

活动地点 : 广州

活动议程 :

下午

  • HarmonyOS 万物互联时代的操作系统整体介绍和进展

  • 合作伙伴生态场景案例分享

  • HarmonyOS 2.0 架构、关键技术、工具和编程框架解读

晚上

  • 开发技术分论坛大咖交流

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关键词：华为手机鸿蒙HarmonyOS

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