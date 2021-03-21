调查：美国用户升级购买 iPhone / 安卓手机最关注电池续航，最不关心 5G

IT之家3月21日消息 外媒 9to5 Mac 报道，一项针对 iPhone 和 Android 用户最关心的智能手机功能的新研究显示，5G 位居榜尾，而更长的电池续航时间则是最重要的要求。其他发现还包括，超过三分之一的消费者的智能手机升级周期达到了 3 年。

IT之家获悉，BlinkAI 机构本周发布的新研究得到了超过 1000 名美国人的反馈，在考虑升级 iPhone 或 Android 智能手机时，什么功能最引人注目。55% 的受访者是 iPhone 用户，45% 的受访者使用的是 Android 系统。

虽然我们已经看到苹果公司推出首款 5G iPhone 12 以及其他智能手机制造商对 5G 的大量宣传，但参与此次调查的用户表示，5G 网络支持其实是升级设备的五个原因中最不重要的。

更长的电池续航明显最值得关注，有 73% 的人将其选为购买新智能手机的最诱人理由。

第二和第三大投票因素是更多的存储和更快的处理器，分别占 49% 和 43%。更高质量的照片和视频拍摄排在第四位，5G 是一个令人信服的功能，仅有 34% 的受访者选择因此升级。值得注意的是，iPhone 用户对 5G 的关心程度最低。

报告还称，超过三分之一的受访者的升级周期已经超过三年。

过去几年，随着移动设备的年度改进趋于平缓，智能手机的更换周期有所增加，超过三分之一（35%）的美国智能手机用户计划将设备保留三年以上。

调查中的其他问题包括消费者对下一款智能手机最感兴趣的人工智能用例是什么，包括：减少电池消耗；实现更快的处理速度；提供更好的安全保护；帮助我拍出更好的照片/视频；改进语音控制的视觉识别功能。

以及他们希望看到的相机改进，包括：更好的图像质量，适用于照片或夜间相机的视频模式；5倍光学变焦；前后摄像头；8K视频；三摄后置镜头。