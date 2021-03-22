网红机器人索菲亚的首件 NFT 数字作品将于周三拍卖

北京时间 3 月 22 日下午消息，据报道，机器人艺术家索菲亚（Sophia）的第一件艺术作品将于周三拍卖。索菲亚说，她这件作品的灵感来自于人类，未来也乐意跟人类进行创造性合作。

索菲亚，是香港的 Hanson Robotics 在 2016 年开发的人型机器人。她创作的这件 NFT（非同质化代币）数字艺术作品即将拍卖。这次拍卖也是由人工智能协同创作的这一类作品的首次拍卖出售。

NFT 是保存在区块链分类账中的数字签名，可允许任何人验证物品的所有权和真实性。最近，NFT 已成为新的投资热潮。本月出售的一件 NFT 作品，成交价高达 7000 万美元。

索菲亚在她的工作室里，穿着银色连衣裙，手拿一支画笔，语调平淡地说：“我希望人们喜欢我的作品，未来我希望可以和人类以崭新且激动人心的方式进行合作。”

索菲亚与 31 岁的意大利数字艺术家安德里亚 · 博纳塞托（Andrea Bonaceto）共同创作了这件作品。博纳塞托擅长色彩丰富的肖像画，绘画过的知名人物不乏特斯拉首席执行官伊隆 · 马斯克（Elon Musk）。

索菲亚的作品结合了来自博纳塞托艺术作品的元素、艺术史以及她自己在各种不同材质表面尝试的绘画。索菲亚的开发者大卫 · 汉森（David Hanson）将索菲亚自己绘画的这个过程称为 “进化的迭代循环”。

索菲亚说：“在这件作品中，我们使用了变压器网络引擎和其他类型的计算创造力。我的算法可以输出此前从不存在的独特图案。所以，我相信，机器也可以具有创造力。”

索菲亚的这件作品题为 “Sophia Instantiation”。它是一个 12 秒的 MP4 文件，展示了博纳塞托的肖像画演变成索菲亚的数字绘画的一个过程。另外还有一件实际作品，由索菲亚在她自己的打印肖像画上创作。

拍卖结束后，索菲亚将与中标者互动，研究他 / 她的面容，然后在艺术作品上加上最后的神来一笔。

汉森说，这将有助于 “让作品成为一件真正独特的艺术品，包含作品新主人的数据，以及当时这个人与作品之间的个人联系。”

博纳塞托表示，这次合作旨在 “向艺术界，乃至科学界发表一项声明”，预示一条新的道路。在这条路上，人类和人工智能机器人可以互相协作，互相成就。

迈阿密的一位艺术收藏家、Beeple 的早期买主帕布罗 · 弗赖莱（Pablo Fraile）说，索菲亚的艺术作品或可成为 “一件非常非常重要的历史作品”，“这是我们第一次将人类与人工智能的创造性结合在一起。”

他补充说，继 “Sophia Instantiation”之后，人工智能艺术领域将涌现更多创新。

美国一家画廊 IV Gallery 将为索菲亚做宣传。画廊总监文森特 · 哈里森（Vincent Harrison）说：“就像五岁孩子那样，索菲亚拥有无限的自由，她的能力没有任何限制。这种新的创作方式令人着迷。”