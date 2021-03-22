伴个桔子等四家网约车平台遭交通运输部点名，因半年未传输数据

IT之家 3 月 22 日消息 交通运输部官网今日发布 2 月网约车行业运行情况，据全国网约车监管信息交互平台统计，截至 2021 年 2 月 28 日，全国共有 222 家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，各地共发放网约车驾驶员证 329.1 万本、车辆运输证 122.9 万本。各网约车平台公司 2 月份共新注册合规驾驶员 5.8 万人，新注册合规车辆 2.2 万辆。

2021 年 2 月，全国网约车监管信息交互平台共收到订单信息 5.6 亿单。其中，当月订单量超过 100 万单的网约车平台公司中，按双合规完成订单率从高到低的分别是享道出行、T3 出行、曹操出行、首汽约车、如祺出行、滴滴出行、美团打车、万顺叫车、花小猪出行。

从 36 个中心城市（直辖市、省会城市、计划单列市）情况来看，按本月订单量排名前 5 名的分别是北京、成都、上海、重庆、广州；排名后 5 名的分别是银川、呼和浩特、石家庄、西宁、兰州。按网约车车辆许可数量排名前 5 名的分别是成都、广州、杭州、重庆、深圳；排名后 5 名的分别是大连、兰州、沈阳、银川、石家庄。按网约车驾驶员许可数量排名前 5 名的分别是杭州、深圳、重庆、广州、成都；排名后 5 名的分别是大连、西宁、昆明、兰州、银川。按双合规完成订单率排名，前 5 名的分别是厦门、杭州、贵阳、广州、南宁；后 5 名的分别是昆明、北京、沈阳、银川、石家庄。以上排名均按从高到低排序。

IT之家了解到，在上月公布的累计 180 天未传输数据的 66 家网约车平台公司中，黄金出行、交通约车、蓝道出行等 3 家网约车平台公司已于 2 月份开始传输数据。新增 4 家已累计 180 天未传输数据的网约车平台公司，包括：上海申茂旅游发展有限公司（伴个桔子）、海南北汽银建易乐智慧出行科技有限公司（车咖网约车）、霍州煤电集团鑫钜煤机装备制造有限责任公司（鑫钜出行）、芜湖恒天易开软件科技股份有限公司（易开出行）。