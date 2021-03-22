确认未来是免费 / 收费模式，阿里云盘主打「速度快」，不会主动限速：分享功能即将上线

IT之家 3 月 22 日消息 阿里云盘今天宣布正式公测。各大应用商店用户评论显示，5G 网络下用户下载速度 50~100MB / 秒，可使用最高 2TB 免费存储空间。对此，阿里云盘还表示：“无论免费收费，未来都不限速”。

IT之家获悉，在目前的阿里网盘 App 中，官方进行了一些热点问题解答，阿里云盘表示，产品核心理念就是「速度快」，不会通过主动限速来实现商业化（包括针对免费用户），这是我们拟定收费方案的原则。

在内测 / 公测期间，网络设备在持续优化，传输速度可能有波动。

另外在内测 / 公测期间容量不提供付费扩容，将通过各种方式赠予容量来保障使用，但这些空间通常有一年使用期限，将于近期公布公测后的收费策略。

阿里云盘还将支持 Windows 和 Mac 桌面端，预计 4-5 月可以逐步开放。

分享功能即将准备就绪，预计 4 月初起可以逐步上线。用户大量分享内容，智能就近存储到 CDN 节点，加速分享体验。

阿里云旗下 Teambition 网盘宣布与阿里云盘将实现数据合并。近期，阿里云盘 App 版迎来了 2.0.4 更新，上线福利社，用户可以通过做任务的方式扩增阿里云盘容量，轻松解锁福利卡，获得超值权益，包括打开消息通知容量 + 100GB，开启相册自动备份容量 + 100GB，后续可能还会有新的福利卡解锁。