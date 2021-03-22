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三星发布多款显示器：24 英寸到 32 英寸，全部支持 HDR10

2021/3/22 19:31:34 来源：IT之家 作者：姜戈 责编：姜戈
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IT之家3月22日消息 据外媒 sammobile 报道，三星今日发布了 S6、S7、S8 三个系列共十几款显示器，屏幕尺寸从 24 英寸到 32 英寸不等，所有显示器都可显示十亿色，且都支持 HDR10

S8 系列

S8 系列有三款显示器，分别为 32 英寸 S80A、27 英寸 S80A 和 27 英寸 S80UA。

三款显示器都为直屏，具有 4K 分辨率、HDR10、10.7 亿色、99%SRGB 覆盖范围和 USB 3.0 接口。它们还具有可调高度、枢轴、旋转和倾斜的支架。其中，S80UA 配备了 USB Type-C 接口，支持 90W 充电和 10Gbps 数据传输。

S7 系列

S7 系列有两款显示器，分别为 27 英寸 S70A 和 32 英寸 S70A。两者都是 4K 直屏显示器，支持 HDR10、10.7 亿色，比 S8 系列少了一部分支架调节功能。

S6 系列

S6 系列有七款显示器，分别为 34 英寸 S65UA、32 英寸 S60UA、27 英寸 S60UA、24 英寸 S60UA、32 英寸 S60A、27 英寸 S60A 和 24 英寸 S60A。

其中，32 英寸 S65UA 是超宽 QHD 显示器，具有 3440×1440 分辨率、21:9 长宽比、1000r 曲率、10.7 亿色、HDR10，它还配备了 LAN 接口、USB Type-C 接口（支持 10Gbps 数据传输和 90W 充电）和 USB 3.0 接口。

S60UA 有三种尺寸：32 英寸，27 英寸和 24 英寸，它具有 QHD 分辨率、AMD FreeSync、HDR10、10.7 亿色，USB Type-C 接口，USB 3.0 接口，以及枢轴、旋转和倾斜的调整。

S60A 系列也有三种尺寸：32 英寸，27 英寸和 24 英寸，它比 S60UA 少了 USB Type-C 接口。

IT之家了解到，这十几款显示器的售价和发售日期尚未公布。

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关键词：三星显示器

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