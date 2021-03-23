研究公司：三星将于今年上半年开始为苹果 iPhone 13 Pro 生产 LTPO OLED 显示屏

IT之家 3 月 23 日消息 根据韩媒 The Elec 分享的研究公司 UBI Research 的最新说明，三星计划从 2021 年上半年开始为苹果生产低温多晶氧化物（LTPO）薄膜晶体管（TFT）OLED 显示屏。

报道称，三星显示器公司将在 2021 年上半年内，将其专用于最大客户苹果公司的 OLED 生产线转换为生产低温多晶氧化物（LTPO）薄膜晶体管（TFT）的生产线。三星显示器的 A3 工厂生产线一直在生产低温多晶硅（LTPS）TFT OLED 面板。

LTPO 显示屏比标准 OLED 显示屏耗电更少，将使苹果能够实现传闻中 iPhone 13 产品线的 120Hz 屏幕刷新率。

三星显示器将其称为 LTPO TFT 技术自适应频率，其首先在三星电子的 Galaxy Note20 Ultra 上应用了这项技术。最近，该技术被应用到华硕 ROG5 智能手机的 OLED 面板上。

The Elec 表示，苹果将在 2021 年推出的高端的 iPhone 机型中使用 LTPO TFT OLED 面板，这些面板将由三星提供。LG Display 将为低端机型提供标准 LTPS TFT OLED 面板。

UBI Research 还表示，京东方自 12 月起也开始投入设备，在重庆的 B12 工厂建设苹果专用线，该生产线的目标是在 11 月开始生产，京东方在去年 12 月获得了苹果供应 OLED 面板的许可。

IT之家了解到，这与称苹果更高端的 iPhone 13 Pro 和 Pro Max 将采用更快的 120Hz 刷新率，实现类似 iPad ProMotion 技术的传言一致。