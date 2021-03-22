英国七年来规模最大 IPO：外卖平台 Deliveroo 即将上市，市值可达 120 亿美元

北京时间 3 月 22 日下午消息，据报道，英国外卖平台 Deliveroo 即将在伦敦上市。最近，该公司称，上市后，公司市值可达 88 亿英镑（121.9 亿美元）。

Deliveroo 的 IPO，有望成为英国这七年来规模最大的一次 IPO。英国政府也十分看好这次的 IPO，将其视为英国退欧之后，伦敦依旧对重要 IPO 具有吸引力的一个积极信号。

这家曾获亚马逊投资的食品外卖明星公司表示，其 IPO 定价在每股 3.90 英镑到 4.60 英镑之间。按照该定价计算，上市后，Deliveroo 市值可达 76 亿英镑到 88 亿英镑之间（不计任何超配配售的股份）。

Deliveroo 还补充说，今年 1 月和 2 月份，该平台上的交易总额（该指标用来评估平台上的订单总价值）相比去年同期上涨 121%。

Deliveroo 的创始人兼首席执行官许子祥（Will Shu）在一份声明中说：“2021 年，我们见证了一个强劲的开局，摆在我们面前的是一个庞大的、增长快速的在线食品配送市场。我们只是刚刚开启了这段令人兴奋的旅程。”

在这次 IPO 中，Deliveroo 的部分现有股东将出售部分股份，同时该公司将发行总价值约 10 亿英镑的新股份。