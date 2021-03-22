字节跳动回应收购沐瞳科技：看好其海外游戏经验，为全资收购

IT之家3月22日消息 此前报道，游戏公司沐瞳科技联席 CEO 袁菁发表全员信，宣布沐瞳科技与字节跳动旗下游戏业务品牌朝夕光年达成战略收购协议。

消息称，在此次并购后，沐瞳科技会保持独立运营，并加强在游戏、电竞等领域与字节跳动的深度融合，共同开拓全球游戏市场。

今日据新京报，字节跳动旗下游戏业务运营主体朝夕光年相关负责人回应称，确实收购了沐瞳科技，看好这家公司的海外经验和全球化视野，沐瞳科技将继续开拓海外市场。

此外，字节跳动对沐瞳科技为全资收购，具体收购金额不详。

IT之家了解到，上海沐瞳科技有限公司成立于 2014 年，目前公司员工有 750 人，主要面向海外开发手游。目前在运营的游戏有《Magic Rush》、《Mobile Legends: Bang Bang》等，在海外获得了多项大奖。

值得注意的是，沐瞳科技曾与腾讯有过数轮诉讼战。

2017 年，腾讯旗下的拳头游戏工作室起诉沐瞳旗下《Mobile Legends: 5V5 MOBA》《Mobile Legends: Bang bang》和《Magic Rush: Heroes》三款游戏抄袭《英雄联盟》，案件经过十多次审理，尚未审结。其间，沐瞳科技通过其社交账户否认抄袭。