谷歌、苹果在英国遭遇反垄断投诉：他们关系太亲密就像一家公司

北京时间 3 月 22 日晚间消息,据报道,一群在线广告商日前抱怨,谷歌和苹果公司的 “共生关系”应该受到英国反垄断监管机构的审查。

行业游说组织 “Marketers for an Open Web”表示,已请求英国竞争与市场管理局(CMA)考虑在线广告商的担忧,即这两家公司 “没有正面竞争”。

确切而言,Marketers for an Open Web 敦促 CMA 要求两家公司提供一些内部文件,比如美国诉讼中提到的那些文件,包括会议和各种通信中提到的内容。

上周,Marketers for an Open We 还提交了一份申请,要求 CMA 调查苹果的广告和网络跟踪问题。

当前,CMA 正在积极审查全球主要科技公司的反垄断行为,主要担心这些科技公司拥有太多权力。本月早些时候,在审查了谷歌计划中的广告政策改革后,CMA 又开始对苹果的应用支付规则进行调查。

美国司法部在去年提起的诉讼中曾表示,在搜索方面,谷歌和苹果的合作就像是一家公司。司法部还称,谷歌在浏览器和手机上为其搜索引擎签署的独家付费协议,违反了公平竞争法规。

谷歌对此表示,其与苹果和其他公司签署的协议,模仿了其他软件分销协议,并经受住了反复的反垄断审查。这些交易并不能阻止消费者转向其他搜索服务提供商。谷歌还称,其成功取决于卓越的技术。