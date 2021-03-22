首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > IT资讯>苹果

世界水日，蒂姆库克发文：苹果产品制造将减少水的使用，实现零垃圾填埋

2021/3/22 12:22:15 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
评论：

IT之家 3 月 22 日消息 今天，苹果 CEO 蒂姆库克发文表示，在 Apple，每一天我们都致力于向地球索取更少的资源并同时把产品打造的更好，这是我们保护共享的地球的承诺的一部分。对我们来说，这意味着我们要不断创新，只使用可回收或可再生的材料来制造产品和包装，同时减少水的使用，实现零垃圾填埋。水是世界上最珍贵的资源之一，我们将继续竭尽全力，帮助我们的供应商和合作伙伴来保护水资源和节水。

为了唤起公众的水意识，建立一种更为全面的水资源可持续利用的体制和相应的运行机制，1993 年 1 月 18 日，第 47 届联合国大会根据联合国环境与发展大会制定的《21 世纪行动议程》中提出的建议，通过了第 193 号决议，确定自 1993 年起，将每年的 3 月 22 日定为 “世界水日”。

从 1994 年开始，“中国水周”的时间改为每年 3 月 22 日至 28 日

▲来自云日历

IT之家获悉，今天是第二十九届 “世界水日”，主题是：珍惜水、爱护水。

国家水利部表示，2020 年国家节水行动大力推进，国家用水定额体系基本建成，目前我国节水水平已达全世界平均水平，用水总量得到了有效控制，全国年用水总量总体维持在 6100 亿立方米左右。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：苹果水资源

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用