分析师：供应链信息表明苹果新一代 iPhone 计划在 9 月第三周发布，备货比 12 多 25%

IT之家3月22日消息 来自维德布什证券（Wedbush）的知名分析师丹尼尔 · 艾夫斯 (Daniel Ives)最新报告显示，就目前供应链分析表明，苹果下一代 iPhone（或命名为 iPhone 12s/13）将在 9 月份正常发布。

众所周知，去年由于多种原因导致苹果供应链供应断开，致使 iPhone 12 系列一度无法按时交付，于是苹果在历史上首次打破了 9 月发布新 iPhone 的传统。IT之家了解到，iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 于 10 月 23 日发布，mini 和 Pro Max 于 11 月 13 日发布。

Wedbush 分析师表示，iPhone 13 系列目前计划在 9 月的第三周发布。不过，由于 “产品型号调整”可能会使部分型号推迟到 10 月初，至少对部分型号的 iPhone 13 来说是这样。

就目前已知的各种信息，预计 iPhone 13 将会有各种各样的功能升级，比如呼声极高的 120Hz 高刷新率屏、更小的刘海，所有型号均将配备激光雷达，以及升级的镜头，预计还将首次提供 1TB 的存储规格。

分析师预计，苹果 iPhone 13 的产量将比 iPhone 12 多 25%，目前预计将在 1 亿部左右。这位分析师认为，新款 iPhone 的需求依然强劲，主要还是消费者和运营商对 5G 手机的兴趣使然。