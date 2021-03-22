苹果 iMac 电脑取消两个配置，预示新款或将推出

3 月 22 日消息，苹果官网下线 4K 屏幕 21.5 寸 iMac 两种配置配置规格，媒体指出苹果可能是在为新品做准备。

▲ 媒体制作渲染iMac

目前苹果中国官网 21 寸 4K 显示屏的 iMac 存储容量选项中，仅剩 256GB 的固态硬盘和 1TB 的融合硬盘，512GB 固态硬盘以及 1TB 固态硬盘从选项中删除。

苹果停产通常有两个信号，第一个是产品的销量不及预期或不受消费者欢迎，比如 HomePod 停产侧重研发 HomePod mini，iMac Pro 的定位夹在 Mac Pro 与 iMac 之间致使停产。另外就是清库存为下一个版本做准备。而业界认为苹果这次取消 4K 屏幕 21.5 寸 iMac 的两种规格是在为新品做准备。

目前在售的 iMac 还是 2019 年推出的产品，但它仍然是一个非常受欢迎的品类。并且对于新 iMac 的传闻已经有一段时间。比如将 XDR 显示器集成到 iMac 上，边框进一步缩窄且去掉下面的金属下巴使屏幕进一步放大，iMac G3 时代的配色或重新回到新 iMac 上等等。

另外在配置上新 iMac 或搭载苹果自研的 ARM 芯片。上周，一名博主在社交平台上传了一份系统反馈报告，其中发现 ARM 版 iMac 的存在。去年报告称，苹果正测试一款具有 32 个高性能核心的芯片，以满足用户对性能的需求。

虽然目前不知道新款 iMac 会何时发布，但如果真有新的芯片和外观，还是值得期待。