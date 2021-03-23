平均每年上涨约 50%，ARK 创始人预测：2025 年特斯拉股价将涨至 3000 美元

北京时间 3 月 23 日消息，ARK Invest 创始人 “木头姐”（Cathie Wood）预测，2025 年特斯拉股价将涨至 3000 美元，这意味着，按上周五 654.87 美元的收盘价计算，到 2025 年，特斯拉股价将平均每年上涨约 50%。按特斯拉的流通股计算，届时特斯拉市值将达到约 3.6 万亿美元。今天苹果市值约为 2 万亿美元。要继续保持全球市值最高公司的 “头衔”，苹果股价需要每年平均上涨约 30%。

2018 年 “木头姐”预计特斯拉股价能达到 800 美元，当时这被认为是一个大胆的预期，因为当时特斯拉股价仅约为 70 美元，但 2021 年初就达到 800 美元，平均每年涨幅超过 100%。

ARK 给出 3000 美元股价预期的一大原因，似乎是自动驾驶出租车业务的可能性增加。报告称，“我们之前认为，在截至 2024 年的 5 年，特斯拉交付真正无人驾驶汽车的概率是 30%，现在，我们认为 2025 年前这一概率为 50%。”无人驾驶汽车可能给特斯拉带来 1600 亿美元 EBITDA。

过去一年，特斯拉 EBITDA 为 48 亿美元。最近特斯拉股价出现了回调，主要原因是较高的美债收益率对高增长股票的影响更大。最近 10 年期美国国债收益率一度超过 1.7%。今年以来特斯拉股价累计下跌约 7%，表现不如标普 500 指数和道指。

▲特斯拉 22 日收盘涨 2.31%

特斯拉股价比 1 月份的 52 周高点低约 27%，当时 10 年期美国国债收益率仅为 1.1%。截至 22 日收盘，特斯拉股价上涨 15.13 美元，涨幅为 2.31%，报收于 670 美元，盘中一度摸高 699.62 美元。