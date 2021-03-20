全球首台，特斯拉订购 8000 吨压铸机，为造电动皮卡

3 月 20 日，电动汽车制造商特斯拉已经订购全球首台 8000 吨铸造机，该铸造机将是特斯拉生产 Cybertruck 电动皮卡的关键设备。

今年 1 月，特斯拉首席执行官伊隆 · 马斯克（Elon Musk）在公司去年第四季度财报电话会议上表示，该公司正在寻求购买一台全球最大铸造机。当时他说，“我们很快就会订购生产 Cybertruck 所需的设备。实际上，我们将使用更大的机器设备来生产 Cybertruck 的后部。与使用 6000 吨铸造机生产 Model Y 一样，我们将使用一台 8000 吨的铸造机来铸造 Cybertruck 车体的后端部分。”

本周，意大利的压铸技术公司 Idra 宣布，该公司已经正式获得了欲购买一台 8000 吨铸造机的订单。Idra 总经理里卡多 · 费拉里奥（Riccardo Ferrario）当时表示，“今天，也即 2021 年 3 月 16 日，我们获得购买一台 8000 吨压铸机的首个订单。”

Idra 没有证实该订单来自特斯拉，只声称是来自 “全球领先的新能源汽车制造商”。但分析称，该订单显然来自特斯拉，因为 Idra 已经是特斯拉的一家供应商。