作为用户你有必要知道，5G 到底哪家强

在新基站战略的强力推动下，经过运营商的持续深耕细作，5G 已经越来越深入普通人民群众的生活。现在订购 5G 套餐、选购 5G 终端的用户越来越多，至于大家该选哪家运营商，这里给大家做个简要分析。

一、5G 用户规模中国移动一家独大

根据三大运营商公布的相关数据得知，截至 2020 年 12 月底，中国移动的 5G 套餐用户已经超过 1.6 亿户，在三大运营商中是规模最多。当然这在一定程度上与中国移动拥有规模最大的移动电话用户数量有关。

实际上，中国移动除了拥有数量做多的 5G 套餐用户之外，其真正的 5G 用户数量也是最多的。这一点可以从下面两组数据进行推算。中国信通院公布的数据显示，截至去年 年底我国在网 5G 终端 1.63 亿部，同期中国移动有 1.1 亿部。

中国联通和中国电信在网的 5G 终端规模大约在 5300 万部左右。相对于中国联通和中国电信 1.5 亿左右的 5G 套餐用户来说，两者真正的 5G 用户规模与中国移动的真正 5G 用户规模之间的差距就更大了。

二、5G 套餐用户渗透率中国电信最高

公开数据显示，中国电信在 2020 年实现了全行业唯一的移动电话用户净增长，而且在这个过程当中，中国电信的 5G 套餐用户也维持了较高的增长水平。数据显示，截至去年 21 月底，中国电信的 5G 套餐渗透率已经高达 23.33%。

中国电信的 5G 套餐用户渗透率已经远高于中国移动，而且也高于中国联通。中国联通千呼万唤之后终于在 2021 年 3 月初公布了其 5G 套餐用户规模为 7083 万户，其套餐用户渗透率大约为 23%。

另外，从 5G 套餐用户占有率维度看，中国电信约为 25.77%，中国联通约为 22.29%，两者的份额都已经超过其移动电话用户份额，相对来说，中国移动的 5G 套餐用户份额则低于其移动电话用户市场份额。

虽然中国电信和中国联通的 5G 套餐用户渗透率较高，但是受限于其在网 5G 终端较少，因此其真正的 5G 用户也是数量较少，这样就导致大量 4G 终端用户使用 5G 流量套餐，这样将不可避免地给两者有的 4G 网络造成较大的承载压力。

三、5G 基站数量中国移动规模第一

在 5G 网络建设方面，资金实力较差的中国联通和中国电信实行了共建共享模式，这在一定程度上确实为两者节约了大量建设资金。对于实力较强的中国移动来说，坚持网络质量是通信企业生命线理念，持续强化 5G 网络领先能力。

公开数据显示，中国移动已在全国开通 5G 基站超 39 万个、覆盖全国所有地级市和部分重点县城，构建了一张覆盖全国、品质优良的 5G 精品网络。中国联通和中国电信公布的数据显示，两家的 5G 基站总量也已经超过 38 万个。

在 5G 资本开支方面，中国联通公布 2020 年最终的开支总额大约为 340 亿元左右，略低于 2020 年初的开支计划。中国电信公布的 2020 年财报显示，其 5G 资本开支规模最终为 392 亿元，远低于其年初计划的 450 亿元。

从 2020 年报公布的数据显示，共建共享策略确实为中国联通和中国电信节约了大量资金。按照中国电信公布的数据，共建共享共为双方节约 600 亿人民币资本支出，全年节约大量电费、铁塔租金、运维等费用。

按照中国联通的说法，共建共享首次让其实现覆盖规模与主导运营商基本相当，而且累计为中国联通和中国电信双方公司节省网络建设成本超过 760 亿元，网络运营成本大幅降低，并大大缩短了网络建设周期。

四、2021 年 5G 网络建设计划已经雏形

对于 2021 年的建设计划，中国电信表示，2021 年计划 5G 相关资本开支人民币 397 亿元，计划在 2021 年底累计开通 70 万座 5G 基站，全年新建 32 万座 5G 基站，目标 5G 网络覆盖范围扩大到所有县城和部分乡镇。

中国联通预期 2021 年资本开支为 700 亿，其中 5G 开支约 350 亿，实现可用 70 万站可用 5G 基站目标，新增 5G 基站 32 万站。从上面的数据信息可以得出，中国联通和中国电信会把共建共享坚持下去。

虽然中国移动尚未公布其 2020 年财报，也没有公布其 2021 年的 5G 建设计划，但是从其 2021 年工作会报道信息显示，中国移动将持续加大 5G 网络建设领域的投资，而且会保持在 5G 网络能力方面的主导运营商地位。

对于运营商来说，2021 年的 5G 用户争夺战已经全面开始，各种营销操作已经在路上；对于广大用户来说，到底选择哪家运营商入网，这个问题需要用户自己来判断，而且要有自己独立的判断，最好能薅到运营商的羊毛，至少也不能被运营商薅了羊毛。