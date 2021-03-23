三大运营商的 5G 用户数：移动失意，电信、联通厚积薄发

3 月 23 日消息 昨日，三大运营商公布了其二月份的运营数据。经过近一年的韬光养晦，中国联通首次在月报中公布其 5G 套餐用户数据。

数据显示，中国联通 5G 套餐用户 2 月净增 658.9 万户，比同期另外两家的净增数据还要多，用户总数量累计达到了 8454.3 万户。中国联通的 5G 套餐用户总数在运营商当中虽然不是最高的，也不是增长最快的，但综合中国联通的以往表现，此次也可以说是打了一个 “翻身仗”。

5G 用户：移动失意，电信联通厚积薄发

在进入 5G 时代之后，运营商传统业务的竞争格局已经趋于稳定，很难有大的突破和颠覆。

数据显示，2 月份，中国移动的移动客户数净减 369.2 万户，用户总数达到 9.37169 亿户。今年 1 月，中国移动的移动用户同样也是负增长（-105 万）；中国移动 4G 客户数净增 170.7 万户，累计达到 7.81333 亿户。值得注意的是，2 月份，中国联通也不再公布其 4G 用户，也就是说，三大运营商当中，公布 4G 用户的只剩下中国移动一家。宽带用户方面，中国移动有线宽带客户数净增 201.3 万户，累计达到 2.157 亿户。

2 月份，中国电信继续稳扎稳打。移动用户持续正增长，上月净增 25 万户，移动用户数累计达到 3.5280 亿户。当月，中国电信有线宽带用户数净增 56 万户，有线宽带累计用户数 1.6043 亿户。

2 月份，中国联通的月度报告有了很大的调整，首次公布了 5G 套餐用户数，并取消 4G 用户的披露。数据显示，在移动业务方面，中国联通移动出账用户 2 月净减 2.0 万户，累计达 3.06 亿户。在固网业务方面，中国联通固网宽带用户 2 月净增 25.6 万户，累计达 8716.3 万户；

在最为激烈的 5G 用户上，中国联通不鸣则已，一鸣惊人。2 月份，以净增 658.9 万户的成绩排在移动和电信之前，5G 套餐用户总数累计达到 8454.3 万户。作为联通共建共享的好伙伴，中国电信 2 月份的表现也同样不俗，5G 套餐用户净增 620 万户，5G 套餐用户总数突破一亿户（1.0337 亿）。2 月份中国移动的 5G 业务相对逊色，套餐客户数净增 419.7 万户，但总数仍然是运营商之首 (1.68971 亿)。

行业共识：持续挖掘 5G 价值

5G 被视为运营商下一阶段表现的晴雨表。有分析认为，5G 时代，运营商的 ARPU 将得到提升，从而带动移动业务收入和利润重新进入增长轨道；同时行业空间广阔；除了收入端的增长潜力及收入来源的切换，三家运营商成本端的压力也有望得到缓解。

在 2020 年财报中，中国电信表示 2021 年 4G 支出同比大幅减少，不再采购主设备，并进一步利用现有资源，而 5G 投入将保持稳定。中国联通则表示将持续推进 2G 精简，力争 2021 年完成 2G 公众用户退网；通过网业协同推进，加速 2G 公众用户向 4/5G 迁转。

5G 背景下，三大运营商已经陆续表态，不再打套餐价格战。目前三大运营商所推出的 5G 套餐产品套内流量及通话内容基本一致。不打价格战，运营商便可以把更多的心思投入到网络的建设之中，更好的为用户服务。

在 5G 网络建设过程中，中国电信与中国联通联合建成了全球规模最大的共建共享网络，实现了成本节约和效率提升，成为全球共建共享的成功典范。在 2021 MWC 上海展开幕式上，中国电信董事长柯瑞文曾表示，针对 5G 网络巨大的建设和运营成本，将积极尝试多领域的共建共享，降本增效。

有机构预测，2021 年 5G 网络建设与产业规模将进一步增长，预计 2021 年，电信运营商将继续保持网络大规模部署增速，5G 基站新建数量将超过 2020 年总量，总数达到 150 万个。2021 年，四大电信运营商 5G 网络投资力度，预计将是 2020 年的 1.5 到 2 倍，5G 通信产业规模将超过 5000 亿元，较 2020 年增长约 150%。