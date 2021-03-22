多重压力来袭，中国联通做好迎战准备了吗

经过全集团共同努力，中国联通不但在 2020 年取得了骄人的业绩，而且通过有奖有罚与真奖真罚逐步建立了比较强悍的执行力。这些都为其进一步夯实持续健康发展基础。然而，中国联通的美好前景还没有驻留太久，现在已有多重压力来袭。

一、第一重压力：中国电信开启回归 A 股上市操作

在 2020 年财报发布会上，中国电信正式公布了回归国内主板上市的计划。随后不久，中国电信就公布了具体的上市筹资计划。公开信息显示，中国电信将在未来 3 年内公开募集 5G 网络和大数据建设资金超过 1000 亿元，其中首期募集资金高达 540 亿元。从公布计划到明确实施操作，中国电信的速度绝对够快。

虽然中国电信回归国内上市的步伐刚刚开启，但是这无疑已经对中国联通的股票走势构成强大的压力，尤其让参与混改的 BATJ 等互联网大佬股东倍感压力。毕竟中国联通无论是用户规模还是营收和利润规模都无法与中国电信抗衡。以 2020 年为例，中国联通的移动电话用户净流失超过 1200 万户，而中国电信是唯一的净增长而且增量超过 1400 万户。

二、第二重压力：中国移动考虑回归 A 股上市

如果中国电信回归国内主板上市还不足以冲击中国联通的股票走势，那么中国移动考虑回归 A 股的消息无疑让中国联通股价雪上加霜。毕竟中国联通长期作为唯一国内上市的电信运营商，习惯了独享各种雨露，现在行业排名第一和第二的同行要来争抢资源了。

目前中国移动仅仅公布考虑回归 A 股，具体的筹资计划和上市时间表都没有公开。实际上，中国电信虽然公布了具体筹集计划，但是要通过发行审核到真正上市，这期间还需要有很多工作要做，而且很多都需要一定的时间才能完成。这在一定程度上给中国联通预留了时间窗口。

第三重压力：中国广电距离真实运营又近一步

最近中国广电集团公司发布通知，要求各地分子公司限期完成更名操作。这是继中国广电获颁 5G 牌照后，又一个全国一统的重大里程碑。中国广电手持最优秀的超低的 700M 频段，而且已经与中国移动签订了合作建设网络的协议。一个多金有技术，一个有低频而且实力不容小觑。

虽然中国联通和中国电信已经通过共建共享实现了与中国移动规模基本相当的 5G 网络覆盖能力，而且两者保持了精诚合作态度。现在中国广电已经基本完成重新整装再出发，而且身边有中国移动加持，未来完全值得期待！那么，中国联通会不会又多一个强劲有力的对手呢？

除了上面的硬实力，中国广电还具有无形的软实力。5G 主业在政企行业应用，这才是中国广电最容易发力的突破口。毕竟中国广电还可以深耕其背后的政商资源，并做大做强自己！即便在个人用户市场，中国广电深耕演艺圈，各路网红小鲜肉的带货，绝对会给中国广电增色不少。

中国联通曾是宽带市场的老二，也曾是移动电话市场上的老二，现在都已经分别被中国移动和中国电信超过，彻底沦为了行业老三。现在中国广电又来和大家一起竞争 5G，中国联通作为行业老三，将首先直接面对行业老四的挑战。在中国广电真正将竞争力转化为运营成效之前，中国联通还有足够的时间窗口期进行各种深度调整。面对这么多的严重冲击，希望中国联通能够提早应对。