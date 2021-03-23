索尼发布 BRAVIA XR 电视新品：4K OLED 旗舰搭认知芯片售 15999 元起

3 月 23 日上午，索尼在上海召开春季新品发布会，将今年 CES 亮相的全系列新品引入中国市场，其中包括 8K 旗舰 Z9J 以及 4K OLED 旗舰 A90J，同时旗舰产品系列将全面搭载 XR 认知芯片。

本次发布的画谛系列 8K 电视 Z9J，画谛系列 4K OLED 电视 A90J、A80J 以及 4K 夜景电视 X95J、X91J、X90J 等 BRAVIA XR 系列电视均采用全新的 XR 认知芯片驱动，能够利用算法在屏幕多维度、多区域进行交叉分析，进行独立画质优化，同时 XR 芯片还可以处理声音，达到更好的音画同步。

XR 认知芯片运用 “人类观看物体会无意识将注意力聚焦于某些点上”的规律，在对画面整体优化的基础上，将画面划分为不同区域，不同维度的海量子元素，在模拟人类大脑进行交叉分析，快速分析图片内容，针对聚焦点再次提升优化，提升整体画面感知，

同时在声音方面，XR 芯片可以通过自动分析信号中的声音位置，使声音与屏幕动作精准匹配；3D 环绕声音转换功能，还能将普通音源转换为 5.1.2 声道播放效果，让不同的声音从画面中动作匹配的位置传来。

在具体产品方面，画谛 8K 电视 Z9J 搭载 XR 认知芯片，搭载全阵列背光、XR 动态对比度增强旗舰版、8K 倍线技术等技术；同时支持 “边框发声”技术，通过为电视增加天空声道，进一步增加方位感，营造 3D 声场，该产品将于 2021 年 5 月正式上市。

画谛系列 A90J 则采用 OLED 面板，采用无边全面屏设计，内部采用 XR 认知芯片、XR OLED 对比增强 Pro 技术，同时支持银幕声场旗舰版与 3D 环绕声技术，达到更好的音画同步体验，该机同样将于今年 5 月上市，65 英寸售价 15999 元，75 英寸售价 29999 元。

本次发布会同时推出的还有 X90J 和 X91J 两款新品，是专为游戏玩家打造的游戏电视，该机搭载 HDMI 2.1 接口，支持 4K / 120FPS 输入 / 显示，可以获得更加流畅的游戏画面，更快响应玩家的操作，同时内置 XR 认知芯片，支持动态对比度增强进阶版、特丽魅彩显示技术 Pro、多声道银幕声场技术，可以辅助更好的游戏表现。

最后在软件层面，新品都将搭载安卓 10 系统，同时均支持远场语音技术，可以远程通过语音指令唤醒电视，满足智能家庭需求；并且除了腾讯极光 TV 之外，索尼也在不断开拓更多内容合作商，包括熟悉的爱奇艺等，后续都将开展合作。