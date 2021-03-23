挑战 “安卓机皇”称号，小米 11 Pro/Ultra 开启预约

IT之家 3 月 23 日消息 小米将于下周一举行春季发布会，小米官方今日确认小米 11 Pro & Ultra 届时将发布，并且正式挑战“安卓机皇”称号。

IT之家了解到，目前小米 11 Pro & Ultra 已经开启预约。

根据爆料，小米 11 Pro & Ultra 机身正面设计可能差别不大，采用 6.81 英寸四曲面挖孔屏，分辨率为 3200x1440，采用 E4 材料，支持 120Hz 屏幕刷新率。相机模组上，小米 11 Pro 有望搭载 5000 万像素（三星 GN2）+2000 万像素超广角镜头 + 800 万像素 + 潜望式长焦镜头的后置四摄组合；小米 11 Ultra 有望采用 5000 万像素（三星 GN2）+4800 万像素 IMX586 广角镜头 + 4800 万像素 IMX586 光学变焦镜头，还在此基础上增加了一个智窗，也就是副屏，该智窗可用于拍照、快速查看消息等。

核心配置方面，小米 11 Pro、Ultra 有望将搭载骁龙 888 处理器、LPDDR5 内存以及 UFS 3.1 闪存，搭载 5000mAh 大容量电池，支持 67W 有线快充 + 50W 无线快充。有消息称，小米 11 Ultra 有望用上 120W 的有线快充以及 67W 无线快充。