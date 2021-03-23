SpaceX 星际飞船原型 SN11 最早将于本周三进行高空飞行测试

3 月 23 日消息，据国外媒体报道，美国太空探索技术公司 SpaceX 旗下的星际飞船原型 SN11 最早将于本周三（3 月 24 日）发射升空，在距地最高约 6.2 英里（10 公里）的高空进行飞行测试。

据悉，这将是 SpaceX 的星际飞船原型进行的第四次高空飞行测试。此前，该公司的星际飞船原型已经进行了三次高空飞行测试。在最初的两次高空飞行测试中，该公司的星际飞船原型 SN8 和 SN9 都在着陆时因撞击而发生爆炸。

而在本月早些时候进行的第三次高空飞行测试中，SpaceX 的星际飞船原型 SN10 没有重蹈 SN9 和 SN8 的覆辙，首次成功着陆。但不幸的是，在着陆几分钟后，该原型在着陆台上发生巨大爆炸。

在美国东部时间 3 月 22 日上午 9 点 56 分，SpaceX 的星际飞船原型 SN11 在德克萨斯州南部的设施内进行了静态点火测试。

据悉，静态点火测试是 SpaceX 一种常见的飞行前检测方法，是为其星际飞船原型进行试飞做准备。

SpaceX 的星际飞船是人类历史上最大规模的载人飞船，可以乘坐一百人，它将是马斯克实现人类定居火星这一宏大目标的关键运输工具。与 “猎鹰 9 号”火箭一样，星际飞船未来也能够重复利用多次飞行。

马斯克承诺，星际飞船不仅能够进行点对点的环球旅行，还可以前往月球、火星和其他深空目的地。