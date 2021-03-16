SpaceX 拟最早 7 月 1 日进行星际飞船首次轨道发射

3 月 16 日，美国太空探索技术公司 SpaceX 的内部文件显示，该公司计划最早于 2021 年 7 月 1 日进行星际飞船首次轨道发射尝试，该日期距离现在只剩不到四个月时间。

当然，这是 SpaceX 设定的内部目标，有很大可能这次发射无法在 7 月份实现。要想实现上述目标，SpaceX 需要克服诸多艰巨挑战，包括完成超重型火箭助推器的初期测试 (可能包括一次或几次试飞)，验证升级后的星际飞船设计 (SN15 以上)，大致完成轨道发射设施的建设，并交付大约 24 个可在轨道上运行的猛禽发动机。

事实上，完成上述重大工程壮举中的任何一项都相当困难，同时完成所有这些任务时出现几个月延误十分正常。在这种情况下，意味着星际飞船很有可能在 2021 年底进入轨道，符合 SpaceX 首席执行官埃隆 · 马斯克（Elon Musk）和总裁格温 · 肖特维尔（Gwynne Shotwell）在过去几个月里多次重申的预期。

即使成功进入轨道，SpaceX 也可能会继续保持星际飞船的开发模式，只是将轨道测试视为另一个 “沙盒”，用来测试和改进星际飞船原型。考虑到 SpaceX 将星际飞船送入轨道需要解决的所有挑战，星际飞船或超重型火箭的首次轨道发射尝试也有相当大的可能以失败告终。其中，超重型火箭很有可能会在首次高超声速发射和着陆尝试中失败。

即使星际飞船本身能够完好无损地到达轨道，仍有无数问题可能导致其损毁。比如完成 90 分钟的轨道飞行后，以轨道速度进入大气层可能轻易地摧毁星际飞船。此外，即使星际飞船可能首次尝试以某种方式成功重返大气层，但轨道太空飞行和重返大气层的压力可能会阻止猛禽发动机在所谓的 “动力翻转”和着陆过程中发挥作用。

也就是说，即使 SpaceX 将目光投向了星际飞船的轨道飞行，但这仍然是其正在进行的测试计划和迭代开发过程的延续。虽然能够在轨道飞行的星际飞船可能会比它们的亚轨道同类成本高得多，但差异并不大，SpaceX 无疑将可以继续挑战极限，冒着失去原型的风险，以尽早发现、修复错误和设计缺陷。