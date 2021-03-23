安卓机皇警告，曝小米 11 Ultra 不像是 “手机”，小米 11 Pro 搭载 E4 2K 高刷屏 / 哈曼卡顿音响

IT之家 3 月 23 日消息 小米官方昨天宣布，小米春季新品发布会将于 3 月 29 日 19 点 30 分举行，主题是 “生生不息”，外界普遍猜测这次小米有望发布小米 11 Pro 系列旗舰手机。小米手机今天发微博称，“超大杯来了，还有一个超大份野心：小米 11 Pro & Ultra 正式挑战「安卓机皇」称号。

据微博博主@数码闲聊站 爆料称，小米 11 Pro 搭载顶级 E4 2K 高刷屏和哈曼卡顿音响，无线充电功率是会再刷记录，相机特别大，还有大家期待的 IP68… 至于小米 11 Ultra，那不是个 “手机”。不说了，安卓机皇警告！

根据此前爆料，小米 11 Pro 将会配备双主摄镜头 + 潜望式长焦镜头的三摄组合，最高支持 120 倍变焦，其中主摄是三星 SOCELL GN2 5000 万像素镜头，1/1.12 英寸传感器。同时，小米 11 Pro 背部还会有一个小尺寸副屏，可显示主屏内容。

▲图源：@BenGeskin，外观以最终量产真机为准

其他方面，小米 11 Pro 据称还会有四曲面挖孔屏设计、2K + 分辨率 / 120Hz 刷新率 / 480Hz 触控采样率屏幕、骁龙 888 处理器、LPDDR5 内存、UFS 3.1 闪存、67W 有线快充、67W 氮化镓充电器等。

IT之家了解到，“轻薄大作”小米笔记本 Pro 15 也已经确认亮相 3 月 29 日发布会。