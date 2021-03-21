小米手机交通卡退卡教程盘点

IT之家3月21日消息 大家有许许多多退卡方面的问题，近期，小米手机官方给大家整理出了这份退卡指南。

下图列出了现在支持退卡的 47 张交通卡，并按照退卡方式做了分类，后面还有不同退卡方式的具体操作步骤，大家找到自己的交通卡再按照需要操作就可以。

* 需要在卡公司 App 进行退卡的大家可以自行搜索卡公司 App 名称。

IT之家获悉，在钱包退卡后余额可在 3 个工作日内退回，一般半个小时就到账；在卡公司 App 退卡后余额退回情况取决于卡公司，退卡进度可以在开卡列表 - 右上角我的公交卡中查看。

支持退卡的交通卡

在钱包 App 退卡操作步骤

岭南通退卡操作步骤

上海公共交通卡（不可退）升级方法

* 上海公共交通卡（不可退）升级为上海公共交通卡后可以在上海卡公司 App 进行退卡

深圳通退卡操作步骤

深圳通退卡需要先下载鹏淘 App 进行退款，退款完成后再到钱包 App 移出即可。

注意，记得要先去鹏淘 App 申请退款，不然后续退款可能无法按时到账，点击这里查看具体操作。

支持机型

小米 MIX 2S/3、小米 8 系列、小米 9/9 SE/9 Pro 5G、Redmi K20 系列、小米 CC 9 系列、Redmi Note 8 Pro、Redmi K30 系列、小米 10 系列、Redmi 10X Pro、Redmi Note 9 Pro、小米 11、Redmi K40/K40 Pro

支持版本

MIUI 版本：稳定版：V12.0.1.0 及以上，开发版：最新版本

小米智能卡版本：20.10.29 及以上

备注：

1. 退卡后部分卡仅支持退还余额 2. 退卡时需登录开卡的小米 ID3. 卡片删除成功后，退款到账时间以支付渠道和银行显示为准。

4. 请确保卡片处正常状态，且已完成完整交易（如地铁已出站），否则无法进行退卡。