黑鲨 4 Pro 跑分出炉：突破 86 万分，今天下午发布

IT之家 3 月 23 日消息 黑鲨科技将于今天下午 15 点将召开新品发布会，正式发布黑鲨 4 系列旗舰新机。临近发布会，安兔兔发微博表示，在其后台出现了一款型号为 “KSR-A0”的黑鲨新机跑分，猜测这很有可能是即将发布黑鲨游戏手机 4 Pro，而黑鲨游戏手机官方通过转发该微博，证实了安兔兔的猜测。

安兔兔给出的信息显示，配置方面，该机配备 144Hz 的 2400×1080 分辨率屏幕，搭载骁龙 888 移动平台，内置 16GB 内存和 512GB 机身存储空间。

跑分方面，目前安兔兔统计到的 V9 公测版成绩基本上都在 867578 左右，其中 CPU 成绩 207934 分、GPU 成绩 314831 分、MEM 成绩 187435 分，UX 成绩则是 157378 分。从子成绩来看，CPU、GPU 和 UX 成绩在骁龙 888 机型中都属于比较出色的表现，而 MEM 成绩则达到了顶尖水准，安兔兔推测黑鲨应该在闪存方面使用了全新的技术。

IT之家了解到，黑鲨 4 系列将包括黑鲨 4、黑鲨 4 Pro 两款机型，分别搭载高通骁龙 888 和高通骁龙 870 处理器，此外，黑鲨 4 全系标配 120W 大功率充电、搭载 4500mAh 电池，同时全系标配 120W 充电器 + 6A 充电线。