遭腾讯索赔、被字节收购，沐瞳科技到底是什么来头？

游戏行业资本涌动。

3 月 22 日，沐瞳科技 CEO 袁菁发表全员信，宣布沐瞳科技与字节跳动旗下游戏业务品牌朝夕光年达成战略收购协议。收购后，沐瞳科技将保持独立运营，并加强在游戏、电竞等领域与字节跳动的深度融合，共同开拓全球游戏市场。同时，袁菁将继续作为 CEO 留任，沐瞳科技的各条汇报线保持不变。

志象网援引知情人士称，此次收购字节跳动付出了 100 亿人民币的现金和价值 150 亿的股权，支付对价约合 40 亿美金。猎云网从业内人士处了解到，此次收购金额或高达 50 亿美元。截至目前，双方并未对收购金额作出回应。

该知情人士还透露，国内游戏 “霸主”腾讯也曾试图收购沐瞳科技。据悉，腾讯与沐瞳科技之间存在多年纠葛，双方的诉讼战至今仍未止息。沐瞳科技还曾因创始人徐振华违反保密协议、商业禁止协议被判赔付腾讯 1940 余万，创同类案件最高赔偿纪录。

字节、腾讯争相收购，沐瞳科技是谁？

沐瞳科技成立于 2014 年，同年 9 月获得创新工厂天使轮融资。考虑到国内游戏市场竞争已经很激烈，初始团队只有 20 个人的沐瞳科技选择了出海。七年间，沐瞳科技已经成长为东南亚最大的 MOBA 游戏公司，同时也是海外用户最多的游戏企业之一。

沐瞳科技诞生后不久便有了爆款游戏，2015 年 4 月上线的《Magic Rush: Heroes》在当年 12 月获评 Google Play 年度最佳游戏之一。2016 年 11 月上线的自研 MOBA 手游《Mobile Legends: Bang Bang（无尽对决）》更是风靡东南亚。说不心动是假的，毕竟官宣做游戏至今已有两年，字节跳动仍在等待一个爆款。

《无尽对决》曾创下多个国产手游的出海记录，登顶全球 13 个国家的 App Store 畅销排行榜，在全球 53 个国家位列畅销排行榜前十。截至目前，该游戏的全球月活用户数已超 9000 万，且均为海外用户。

来源：SensorTower

《无尽对决》也是沐瞳科技的 “印钞机”业务，吸金能力不可小觑。SensorTower 数据显示，2017-2019 年《无尽对决》全球收入的每年环比增长为 36%。截至 2020 年初，该游戏总收入已经达到 5.02 亿美元，仅 2019 年收入就达到了 2.14 亿美元。其中，东南亚玩家一共贡献了 3.07 亿美元，占该游戏总收入的 61%。另外，在 App Annie 2019 年发布的中国游戏出海厂商收入排行榜中，沐瞳科技位列前十。

如此看来，沐瞳科技确实有被巨头们竞购的资本。

官司不断，沐瞳创始人曾被判赔付腾讯 1940 余万

沐瞳与腾讯的纠葛要从前员工出走腾讯说起。

沐瞳科技创始人徐振华于 2009 年加入腾讯负责网游运营，是《植物大战僵尸 online》、《轩辕传奇》的主要研发负责人之一。2014 年 1 月，尚在腾讯任职的徐振华设立了沐瞳科技，5 月离职腾讯后即入职沐瞳科技，之后徐振华又成立了 3 家子公司。

据悉，团队中 70% 的成员来自腾讯、西山居、巨人等知名游戏公司，曾参与制作多款中国市场月收入 5000 万以上的成功游戏。其中，沐瞳科技 CTO 于君来自腾讯游戏《部落守卫战》团队。

公开信息显示，沐瞳科技成立至今与腾讯有过多起诉讼战，涉及著作权权属、侵权纠纷，商业诋毁纠纷等。

2017 年，腾讯旗下的拳头游戏工作室起诉沐瞳旗下的三款游戏《Mobile Legends: 5V5 MOBA》、《Mobile Legends: Bang bang》和《Magic Rush: Heroes》涉嫌抄袭《英雄联盟》，要求沐瞳科技共计赔偿 15 万美元（约合 102 万人民币）并立即停止运营。对此，沐瞳科技公开否认抄袭，并表示《Mobile Legends》是自研游戏，拥有独立知识产权。

从法律层面来说，沐瞳科技抄袭一案经过十多次审理，至今都没有定论。但腾讯与沐瞳公司创始人徐振华之间的一起诉讼却创下了同类案件的最高赔偿纪录。2017 年 6 月，腾讯以徐振华违反保密协议、商业禁止协议提起诉讼。

案情显示，徐振华在入职时与腾讯签订的劳动合同中，双方约定报酬体系中的 200 元 / 月为徐振华离职后承担不竞争义务的补偿费。但在 2009 年、2012 年，双方又先后签订了两份主要内容相同的《保密与不竞争承诺协议书》，根据协议，腾讯控股公司授予徐振华限制性股票作为对价，若徐振华违约，则要向腾讯返还所有任职期间行使限制性股票所生的收益。

鉴于徐振华在获得腾讯巨额竞业限制补偿的同时，在任职期间自行成立公司，离职后经营公司，且陆续创立的四家公司经营范围均与腾讯及关联公司有重合，因此，法院认定徐振华违反竞业限制义务。一审判决中，法院要求徐振华支付腾讯公司违约金人民币 372 万余元，双方均提起上诉。

二审判决再次明确了徐振华违反竞业限制的事实，并根据收益作出改判。最终判决书显示，应以 15,832 股计算收益，要求徐振华向腾讯支付人民币 1940 万元。

此后双方也有过多轮司法纠纷。

如此剑拔弩张的关系之下，腾讯却选择与字节跳动竞购沐瞳科技，或许是在提防海外业务受到影响，另外，竞核在报道中提到，市场猜测，腾讯此举或是为了抬高价格，让字节多付成本。

收购沐瞳能否弥补字节游戏基因缺陷？

急于在游戏行业开疆扩土却缺乏游戏基因的字节跳动，两年来在资本市场动作不断。去年，头腾两家展开了激烈竞争，大肆收购、投资游戏公司，国内市场已进入僧多肉少的境地。据统计，2020 年腾讯投资了 26 家游戏公司，今年，腾讯更是加快了投资并购的脚步，截至目前腾讯已经公布投资了 20 多家游戏公司。当初没抢过腾讯的字节跳动决定收购沐瞳科技，开启新一轮资本大战。

这一次，字节跳动也是铁了心要加大游戏业务的投入。前不久，字节跳动还成立了朝夕光年奇想基金，支持传统成熟品类的游戏和独特品类的创新游戏，以此完善自身游戏业务能力。

不过，字节跳动的游戏业务并不理想，还一直因为缺乏产品、没有重度游戏被外界看衰。第一财经援引投资人观点称，收购沐瞳科技意味着字节跳动的游戏业务拥有了起飞的 “抓手”，认为在收购沐瞳科技后，字节跳动就获得了后者的优势，包括爆款重度游戏、MOBA、电竞生态等。

另外，结合此前收购麦博游戏、止于至善、盖姆艾尔等多家布局海外的游戏公司，不难看出字节跳动开拓全球游戏市场的野心。其中麦博游戏专注欧美市场，止于至善在日本市场有着不俗的表现。盖姆艾尔参与开发的《仙境传说 RO：新世代的诞生》则是当下唯一能匹配字节跳动头部互联网公司咖位的产品。该游戏在港澳台地区的 App Store 及 Google Play 双平台推出后即登顶双平台游戏榜第一，持续霸榜超 30 天。

但沐瞳科技的产品研发经验对于字节跳动布局中国乃至全球市场仍存在一定局限性。当下，全球市场手游精品化趋势明显，但受制于硬件等设施，东南亚地区仍处于手游发展的中早期阶段，保证流畅的游戏体验是第一要务，而画面、模型等都可以为此作出牺牲。沐瞳科技在东南亚地区的成功经验能否复制到全球市场暂未可知，但可以肯定的是其为字节跳动降低了入局竞技游戏的门槛，提供了产品运营以及搭建体系方面的借鉴。

《英雄联盟手游》的上线也将瓜分《无尽对决》的用户。《英雄联盟手游》2020 年 10 月底在日本、韩国、印度尼西亚、马来西亚等 12 个国家与地区，12 月中上旬先后在中国台湾、越南、大洋洲、欧洲、中东、北非等地区上线，持续保持着较高的游戏热度，东南亚六国方面，该游戏上线后在双平台下载榜连续霸榜超过一周。Sensor Tower 数据显示，截至 2020 年 12 月 16 日，《英雄联盟手游》在全球共获得了 1250 万次下载，吸金 1050 万美元。

游戏的生命周期方面，《无尽对决》已经诞生五年，可以说是相当长寿了。《无尽对决》之后，沐瞳科技再无爆款，甚至沐瞳科技官网上也仅展示了三款游戏。手游速生速死的时代，沐瞳科技难免会焦虑，它也在等待下一个爆款。

至于字节跳动的游戏业务能否有质的飞跃，还需要时间来验证。