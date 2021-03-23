SpaceX 势头太猛：欧洲火箭担心自己没市场

随着 SpaceX 旗下猎鹰 9 号火箭在商业卫星发射中占据越来越多的市场份额，欧洲开始对这家私人太空公司在发射领域的主导地位感到恐慌。

一个多星期前，欧洲航天局宣布了一项所谓 “未来太空运输解决方案”的研究计划。欧洲航天局将分别向法国阿丽亚娜航天公司、Avio 和 Rocket Factory Augsburg 三家公司提供约 60 万美元的资金，用于从 2030 年起研究具有竞争力的发射系统。

▲图示：欧洲的阿丽亚娜 6 号火箭和移动发射台

欧洲航天局太空运输主任丹尼尔 · 纽恩施曼德 (Daniel Neuenschwander)表示，这一举措将使欧洲了解并为未来的太空发射做好准备。他说，这 “为我们成就阿丽亚娜 6 号火箭和 Vega-C 运载火箭的更大未来打下基础”。“这些系统概念研究包括优先考虑欧洲太空计划的未来需求，同时也使得我们能够满足全球市场需求。”

这意味着阿丽亚娜 6 号火箭和 Vega-C 运载火箭等欧洲新一代火箭发射系统将满足欧洲大陆未来十年的发射需求。这两种新型火箭都是在前一代助推器的基础上发展而来，它们将在未来 12 到 18 个月内首次亮相。

然而，现在欧洲似乎越来越担心阿丽亚娜 6 号火箭和 Vega-C 运载火箭在未来发射市场上的竞争力。这一点很重要，因为虽然欧洲航天局的成员国会为火箭研发提供资金，但在进入正式运行状态后，这些发射项目有望通过吸引更多商业卫星发射来实现收支平衡。

法国和意大利的经济部长现在已经得出结论，自 2014 年阿丽亚娜 6 号火箭和 Vega-C 运载火箭开展设计工作以来，火箭发射市场发生了巨大变化。据报道，欧洲各国部长们认为，自那以后，这些新型火箭争夺商业发射合同的能力显著降低。

主要原因是 SpaceX 的势头越来越猛。得益于其可重复使用、发射成本更低的猎鹰 9 号火箭，SpaceX 能够大幅降低发射大型商业卫星的价格，而这与阿丽亚娜 6 号火箭形成了竞争关系。尽管欧洲的阿丽亚娜火箭曾经在发射地球同步卫星方面占据主导地位，但自 2014 年以来已经失去了相当大的市场份额。此外，猎鹰 9 号火箭 “一箭多星”的拼车计划还会威胁到 Vega-C 运载火箭执行任务。Vega-C 的运载能力约为 1.5 吨，可以将有效载荷送入极地轨道。

正如报道的那样，欧洲目前在其他关键领域也落后于 SpaceX。在与美国国家航空航天局 “商业宇航员计划”的合作下，SpaceX 现在已经可以将宇航员送入太空。事实上，法国宇航员托马斯 · 佩斯凯 (Thomas Pesquet)是 SpaceX 定于下月升空的 Crew-2 载人航天任务机组成员之一。他可能是乘坐 SpaceX 载人龙飞船进入太空的首位欧洲宇航员。对于 SpaceX 正在部署的 “星链”卫星网络，欧洲目前也没有好的办法。欧洲不能像 SpaceX 那样一年制造数百颗卫星，也无法以低廉价格将它们送入轨道。

正因为如此，法国和意大利的部长们呼吁欧洲对 SpaceX 的崛起在 “技术和工业”方面做出重大回应。目前尚不清楚欧洲国家会采取何种形式和多快速度做出反应。

此外，任何倡议都需要欧洲各国的合力。阿丽亚娜项目起源于法国，而 Vega-C 运载火箭项目源自意大利。而包括 Rocket Factory Augsburg 在内的几家抢眼的小型发射公司则位于德国。这些公司的发展模式各不相同。比如德国可能会寻求促进私人竞争，而不是在政府财政上进行支持。