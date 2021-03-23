工信部：我国百兆以上宽带用户达 4.5 亿户，占比已超九成

IT之家3月23日消息 工信部昨日公布 2021 年 1-2 月通信业经济运行情况。

截至 2 月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达 15.92 亿户，同比增长 0.8%。截至 2 月末，三家基础电信企业 5G 手机终端连接数达 2.6 亿户，比上年末净增 6130 万户，占移动电话用户的 16.3%。

百兆以上速率固定宽带接入用户占比已超九成，千兆用户不断增长。固定互联网宽带接入用户总数达 4.92 亿户，同比增长 8.9%，比上年末净增 867 万户。

其中，光纤接入（FTTH/O）用户 4.63 亿户，占固定互联网宽带接入用户总数的 94%。100Mbp 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达 4.5 亿户，占总用户数的 90.4%，占比较上年末提高 0.5 个百分点；千兆宽带服务推广加快，1000Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达 803 万户，比上年末净增 163 万户。

IT之家了解到，此外，各地区百兆及以上固定宽带接入用户渗透率趋向均衡。截至 2 月末，东、中、西部和东北地区 100Mbps 及以上固定宽带接入用户分别达到 18968 万、11217 万、11657 万和 2674 万户，占本地区固定互联网宽带接入用户总数的比重分别为 89.3%、91.7%、90.8% 和 91.8%。各省百兆以上固定宽带接入用户最高占比与最低占比之差为 15.3%。