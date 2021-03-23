因虚假车源、"霸王条款" 等违规操作，58 同城等 6 家二手车平台被公开约谈

IT之家3月23日消息 据四川消保委官网，3 月 23 日上午，四川省保护消费者权益委员会（简称 “四川消保委”）结合线上购买二手车调查情况，对涉及的二手车之家、淘车、人人车、瓜子二手车、优信二手车、58 同城 6 家平台进行公开约谈，要求立即整改，建立健全相关机制，维护消费者合法权益。
据报道，四川消保委通过调查发现，上述 6 家平台存在车辆重要信息参数与实车信息参数不符、虚假车源、收费事项告知不清、收取定金程序存在瑕疵、交易合同存在 “霸王条款”、个别平台怠于审核把关、侵害消费者隐私权及个人信息权等问题。
IT之家了解到，四川消保委指出，各平台要正视此次调查发现的问题，开展自查自纠，及时提交书面整改方案。
人人车表示，积极整改虚假车源问题，对平台开展全面抽查；
二手车之家表示，进一步规范车源信息审核，及时清理虚假车源，加强商家信用监管，安排人工受理消费者咨询与投诉；
58 同城表示全面整理、筛查平台二手车信息，对错误、有害信息加大识别力度，对二手车商加强管理，畅通消费者投诉渠道，优化合同格式条款等；
瓜子二手车表示，继续为消费者提供七日无理由退换车服务，加强大数据运用，完善消费投诉处理机制；
优信二手车表示，先收钱后看合同确实给消费者带来不便，平台将积极整改，全面提升服务质量；
淘车网表示，全面开展自查，完善信息发布审核机制及售后服务体系，呼吁出台二手车行业标准，共同推动二手车交易市场高质量发展。