2021 年全国计算机二级增考 WPS Office

IT之家12月11日消息 近期，国家教育部考试中心函件显示：将新增计算机考试科目，正式把国产办公软件——WPS Office 作为全国计算机等级考试 (NCRE)的二级考试科目之一，该调整计划明年在全国实施，3 月正式开考。

在此之前，计算机二级考试的办公软件部分，都是以国外办公软件微软 Office 为主要考试内容。

全国计算机等级考试（NationalComputerRankExamination，简称 NCRE），是为了考查考生的计算机应用知识和技能而设置的。经教育部批准，由教育部考试中心主办。

全国计算机二级考试要求参试者具有计算机应用知识以及办公软件高级应用能力，即能够在实际办公环境中开展具体应用。

可以说，全国计算机二级考试是中国大学生必考证书之一，不少学校还将其设为学生必考项目，通过即可增加综测分数。在社会就职方面，二级考试更是用人部门录用和考核工作人员计算机应用能力的有效证明。

IT之家获悉，WPS 是金山办公旗下的一款本地深度办公软件，同时具有云办公和协作功能。早在 2003 年 WPS 就已经进入国家一级计算机考试范围，本次新增的二级科目 “WPS Office 高级应用与设计”，将和一级科目在新版的教育考试专用版 WPS Office 软件上实施。