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一加 9 系列正式发布：骁龙 870/888 三旗舰登场

2021/3/23 23:24:11 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家3月23日消息 一加今日在海外面向全球用户正式发布了全新的一加 9、一加 9R、一加 9 Pro 三款机型以及一加手表、一加电视等产品，国内用户不用担心，一加 9 系列国内发布会将于明日举行，大家可了解到更多国行内容，例如两年质保之类。

参数简单汇总如下：

一加9系列

一加 9R 一加 9 一加 9 Pro
Soc 高通骁龙 870
 高通骁龙 888
屏幕 6.55 英寸
2400 x 1080 （20:9）
120Hz 刷新率

6.7 英寸

3216 x 1440 （20.1:9）

120Hz 刷新率+360Hz 触控

LTPO 、 VRR
HDR10+
体裁 160.0 x 74.2 x8.7 毫米 160 X 73.9 X 8.1 毫米，183g 163.2 x 73.6 x8.7毫米, 197g
运存 8/12GB LPDDR4X 8/12GB LPDDR5
存储 128/256 GB UFS 3.1 128/256 GB UFS 3.1
电池 4500mAh（17.41Wh）
快充 65W Warp 快充(私有协议)+45W  PD 快充

15W Qi 无线充 50W 无线（专用充电器）
15W Qi 无线充
前置摄像头 1600万像素，索尼 IMX471
后置主摄

48MP 0.8μm 1/2"

IMX586

12MP 1.6μm

f/1.75 OIS

48MP 1.12μm 1/1.4"

IMX689

12MP 2.24μm

f/1.8 OIS
23mm 等效焦距		 48MP 1.12μm 1/1.4"

IMX789

12MP 2.24μm

f/1.8 OIS
23mm 等效
辅助摄像头 16MP 超宽角
 IMX481
123&deg; foV		 50MP 超广角

IMX766

1.0μm 1/1.56"

f/2.2
14mm 等效
5MP 微距 -

3.3倍长焦镜头

8MP

OV08a10

OIS
2MP 景深/黑白
网络 X55 基带
 集成 X60 
SIM卡 NanoSIM + NanoSIM
无线 802.11a/b/g/n/ac/ax
BT 5.2 LE, NFC, GPS/Glonass/Galileo/北斗
其他 屏幕指纹、立体声扬声器、IP68 评级\12 位 RAW
系统 安卓 11 的 Color OS（国内）Oxygen OS（国外）
8+128/12+256 39999印度卢比（约3593元）/₹43999 $729/&pound;629/699€/₹49999、&pound;729/799€/₹54999 $969/&pound;829/899€/₹64999、$1069&pound;929/999€/₹69999

IT之家了解到，729 美元约合人民币 4747 元，49999印度卢比约 4494 元（预计国内手机3999-4499元之间），969 美元约合 6310 元（预计国内5500-6000元左右）。

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关键词：一加

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