一加 9 系列正式发布：骁龙 870/888 三旗舰登场

IT之家3月23日消息 一加今日在海外面向全球用户正式发布了全新的一加 9、一加 9R、一加 9 Pro 三款机型以及一加手表、一加电视等产品，国内用户不用担心，一加 9 系列国内发布会将于明日举行，大家可了解到更多国行内容，例如两年质保之类。
参数简单汇总如下：
|一加9系列
|一加 9R
|一加 9
|一加 9 Pro
|Soc
|高通骁龙 870
|高通骁龙 888
|屏幕
|6.55 英寸
2400 x 1080 （20:9）
120Hz 刷新率
|
6.7 英寸
3216 x 1440 （20.1:9）
120Hz 刷新率+360Hz 触控
LTPO 、 VRR
|HDR10+
|体裁
|160.0 x 74.2 x8.7 毫米
|160 X 73.9 X 8.1 毫米，183g
|163.2 x 73.6 x8.7毫米, 197g
|运存
|8/12GB LPDDR4X
|8/12GB LPDDR5
|存储
|128/256 GB UFS 3.1
|128/256 GB UFS 3.1
|电池
|4500mAh（17.41Wh）
|快充
|65W Warp 快充(私有协议)+45W PD 快充
|15W Qi 无线充
|50W 无线（专用充电器）
15W Qi 无线充
|前置摄像头
|1600万像素，索尼 IMX471
|后置主摄
|
48MP 0.8μm 1/2"
IMX586
12MP 1.6μmf/1.75 OIS
|
48MP 1.12μm 1/1.4"
IMX689
12MP 2.24μmf/1.8 OIS
23mm 等效焦距
|48MP 1.12μm 1/1.4"
IMX789
12MP 2.24μmf/1.8 OIS
23mm 等效
|辅助摄像头
|16MP 超宽角
IMX481
123° foV
|50MP 超广角
IMX766
1.0μm 1/1.56"f/2.2
14mm 等效
|5MP 微距
|-
|
3.3倍长焦镜头
8MP
OV08a10OIS
|2MP 景深/黑白
|网络
|X55 基带
|集成 X60
|SIM卡
|NanoSIM + NanoSIM
|无线
|802.11a/b/g/n/ac/ax
BT 5.2 LE, NFC, GPS/Glonass/Galileo/北斗
|其他
|屏幕指纹、立体声扬声器、IP68 评级\12 位 RAW
|系统
|安卓 11 的 Color OS（国内）Oxygen OS（国外）
|8+128/12+256
|39999印度卢比（约3593元）/₹43999
|$729/£629/699€/₹49999、£729/799€/₹54999
|$969/£829/899€/₹64999、$1069£929/999€/₹69999
IT之家了解到，729 美元约合人民币 4747 元，49999印度卢比约 4494 元（预计国内手机3999-4499元之间），969 美元约合 6310 元（预计国内5500-6000元左右）。