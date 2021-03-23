一加 9 系列正式发布：骁龙 870/888 三旗舰登场

IT之家3月23日消息 一加今日在海外面向全球用户正式发布了全新的一加 9、一加 9R、一加 9 Pro 三款机型以及一加手表、一加电视等产品，国内用户不用担心，一加 9 系列国内发布会将于明日举行，大家可了解到更多国行内容，例如两年质保之类。

参数简单汇总如下：

一加9系列

一加 9R 一加 9 一加 9 Pro Soc 高通骁龙 870

高通骁龙 888

屏幕 6.55 英寸

2400 x 1080 （20:9）

120Hz 刷新率 6.7 英寸 3216 x 1440 （20.1:9） 120Hz 刷新率+360Hz 触控 LTPO 、 VRR HDR10+ 体裁 160.0 x 74.2 x8.7 毫米 160 X 73.9 X 8.1 毫米，183g 163.2 x 73.6 x8.7毫米, 197g 运存 8/12GB LPDDR4X 8/12GB LPDDR5 存储 128/256 GB UFS 3.1 128/256 GB UFS 3.1 电池 4500mAh（17.41Wh） 快充 65W Warp 快充(私有协议)+45W PD 快充

15W Qi 无线充 50W 无线（专用充电器）

15W Qi 无线充 前置摄像头 1600万像素，索尼 IMX471 后置主摄 48MP 0.8μm 1/2" IMX586 12MP 1.6μm f/1.75 OIS 48MP 1.12μm 1/1.4" IMX689 12MP 2.24μm f/1.8 OIS

23mm 等效焦距 48MP 1.12μm 1/1.4"

IMX789 12MP 2.24μm f/1.8 OIS

23mm 等效 辅助摄像头 16MP 超宽角

IMX481

123° foV 50MP 超广角

IMX766 1.0μm 1/1.56" f/2.2

14mm 等效 5MP 微距 - 3.3倍长焦镜头 8MP OV08a10 OIS 2MP 景深/黑白 网络 X55 基带

集成 X60

SIM卡 NanoSIM + NanoSIM 无线 802.11a/b/g/n/ac/ax

BT 5.2 LE, NFC, GPS/Glonass/Galileo/北斗 其他 屏幕指纹、立体声扬声器、IP68 评级\12 位 RAW 系统 安卓 11 的 Color OS（国内）Oxygen OS（国外） 8+128/12+256 39999印度卢比（约3593元）/₹43999 $729/£629/699€/₹49999、£729/799€/₹54999 $969/£829/899€/₹64999、$1069£929/999€/₹69999

IT之家了解到，729 美元约合人民币 4747 元，49999印度卢比约 4494 元（预计国内手机3999-4499元之间），969 美元约合 6310 元（预计国内5500-6000元左右）。