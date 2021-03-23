一加智能手表 OnePlus Watch 发布：支持 NFC 与血氧检测，充电 20 分钟续航一周

IT之家3月23日消息 一加刚刚结束了海外新品发布会，正式发布了一加 9 系列、一加首款智能手表 OnePlus Watch 以及更多新品。

OnePlus Watch 配备了 1.39 英寸 AMOLED 显示屏，屏幕分辨率为 454 x 454，表盘尺寸为 46mm，重量 45g，采用不锈钢表盘与硅胶表带。

该手表搭载了 STM32 处理器，搭载光学心率传感器、加速度传感器、陀螺仪、血氧传感器等，支持超过 110 种不同的锻炼模式、睡眠、压力和心率监测等。用户可以通过 OnePlus Health Companion 应用程序查看手表的所有健身跟踪数据。

OnePlus Watch 还支持 GPS 定位、NFC、蓝牙 5.0 和消息通知，附带 IP68 级防尘防水，以及线性振动马达。

此外，OnePlus Watch 配备了 402mAh 电池，采用 Pogo 引脚充电器进行充电，一加声称充电 20 分钟可用一周。该手表拥有1GB内存和4GB存储（2GB 可用），可通过蓝牙进行音乐播放，还可以作为一加电视的遥控器来使用。

一加还推出了 OnePlus Watch 的特别版本，采用皮革表带，机身采用了钴合金（Cobalt）材质。

IT之家了解到，OnePlus Watch 将在 4 月 14 日开售，美国售价 159 美元，约合人民币 1036 元，特别版售价暂未公布。