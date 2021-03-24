消费者报告：特斯拉用视频监控司机无安全意义，反而侵犯隐私

北京时间 3 月 24 日消息，据报道，3 月 23 日，美国权威的消费者权益媒体《消费者报告》指出，美国特斯拉公司在车内部署了摄像头，为了开发自动驾驶技术记录车内乘客或司机的画面，这带来了侵犯个人隐私权的担忧。

《消费者报告》杂志表示，这种车内视频监控系统实际上影响到了司机监控系统所应该有的安全价值。一般来说，司机监控系统的目的是了解司机驾驶汽车的状况，如果发现他们没有关注路况，则迅速提出警告。

该媒体汽车测试中心主任费舍尔（Jake Fisher）表示，如果特斯拉公司有能力判断某个司机没有把注意力放在驾驶上，他们需要立刻提示司机，这也是其他汽车公司的常规做法。

《消费者报告》指出，包括福特汽车、通用汽车在内的厂商，他们也有司机监控系统，但是这些系统并没有拍摄或者上传视频信息，它们利用了红外线技术来判断司机的眼球或者头部移动情况，如果出现了司机分心的情况，则系统主动报警提示。

对于这一批评，特斯拉公司尚未发表评论。

最近，特斯拉纯电车身上部署的摄像头，也引发了其他的安全担忧。该公司掌门人马斯克上周强调说，如果特斯拉电动车被用来从事间谍活动，则公司将会被关闭。

在全世界汽车行业，特斯拉是研发以及商用自动驾驶技术最积极的厂商，该公司的自动驾驶系统并未采用传统价格昂贵的激光雷达，而是部署了大量的视频摄像头，通过人工智能芯片对于视频画面进行分析判断，从而对自动驾驶系统提供输入信息。不过大量的摄像头也引发了一些忧虑。