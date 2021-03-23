苹果和特斯拉市值或达 3 万亿美元：电动汽车和自动驾驶汽车成助力

北京时间 3 月 23 日上午消息，据报道，越来越多的华尔街专业人士预计，到 2030 年，电动汽车和自动驾驶汽车的销量，将推动苹果和特斯拉公司的市值达到 3 万亿美元水平。

尽管进入今年以来，苹果和特斯拉的股价都有所下滑，但是作为标准普尔 500 指数中最受欢迎的两家公司，股价的下滑并未削弱部分分析师和投资者对无人驾驶汽车未来的豪赌热情。

例如，凯西 · 伍德（Cathie Wood）的 Ark Investment Management 就认为，特斯拉有 50% 的机会在 5 年内实现完全自动驾驶。而花旗集团的吉姆 · 苏瓦（Jim Suva）则表示，如果开始开发汽车，苹果公司的销售额将在 2024 年后提升 15%。

Purpose Investments 的首席投资官格雷格 · 泰勒（Greg Taylor）表示：“特斯拉是动力股的完美典范，其真正的意义，在于乐观的未来，以及对他们所做的一切工作的乐观。而相反的是，苹果几乎成为了新的防御性股票，它是拥有最好的资产负债表的公司之一。而且它几乎成了新的防御性，当人们买入市场时，他们就会买入苹果。”

伍德也预测，特斯拉将达到一个令人瞠目结舌的里程碑，此前她将对该股的价格预测提升到了 3000 美元，在达到这个价格后，特斯拉的市值将接近 3 万亿美元。此前 New Street 分析师皮埃尔 · 费拉古 (Pierre Ferragu)也预测，到 2030 年，这家电动汽车制造商的市值可以达到 2.3 万亿美元至 3.3 万亿美元。

周一特斯拉股价上涨 2.3%，至 670 美元，市值约为 6430 亿美元。

DataTrek Research 联合创始人尼古拉斯 · 克拉斯（Nicholas Colas）说道：“3 万亿美元的市值既要有技术的承诺，也要有一些非常切实的证据证明它的经济模式是可以盈利的，而且是可以实现深度盈利的。所以，仅凭说话无法让你的市值达到 1 万亿美元，更不用说 3 万亿美元了。你必须通过展示数字，展示盈利能力来达到这一目的。”

而虽然苹果在强势创造利润方面有着良好的记录，但是特斯拉在这一方面仍处于早期阶段。克拉斯补充说：“特斯拉还没有证明自己拥有非凡的盈利能力。而且其所处的行业，也并不是一个具有非凡盈利能力的行业。我理解该公司为何拥有当前的市值，因为他们在电动汽车领域上取得了突破，并且让大众市场接受了电动汽车，能做到这一点，他们配得上这个市值。但是，如果希望从中获得更多收益，你需要继续证明这种商业模式是可以实现盈利的。”

在花旗集团和韦德布什看来，苹果有可能达到 3 万亿美元市值的目标，如今苹果已经成为了全球价值最高的股票。

进入 2021 年以来，苹果的股价下滑了大约 7%，而特斯拉的跌幅大约为 5%。但是关注苹果股票的分析师平均预计，今年该股将反弹约 23%，其中 32 人对苹果股票的评级为买入，10 人为持有，3 人建议卖出。而关注特斯拉股票的分析师预测，该股今年还将下跌 5.3%，其中 15 人建议买入，14 人建议持有，12 给出了卖出评级。这两只股票总共占标普 500 指数的 7% 以上。