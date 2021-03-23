郭明錤：苹果 AR/MR 头显装置采用混合型菲涅尔透镜，售价不低

IT之家 3 月 23 日消息 天风国际分析师郭明錤今天发布最新报告，称扬明光为苹果 AR/MR 头戴装置的菲涅尔透镜之主要供应商。

报告称，在先前报告中预测，苹果将在 2022 年中期推出 AR/MR 头戴装置 (Head-mounted display；HMD)。预测苹果 HMD 的影像式穿透镜头将会采用菲涅尔透镜 (Fresnel lens) 作为超短焦镜头的设计方案，以提升可视角 (Field of view；FOV) 并降低 HMD 重量与厚度。

此外郭明錤还预测，苹果为了提高菲涅尔透镜的光学效能，将采用混合型菲涅尔透镜的设计，而每一片混合型 (Hybrid) 菲涅尔透镜是由 3 片菲涅尔透镜堆叠而成。郭明錤相信，苹果 HMD 采用的 Micro-OLED 因具备高亮度特色，可补偿采用混合型菲涅尔透镜造成的进光量减少问题，并提供使用者创新 AR/MR 体验。

报告称，目前 VR HMD 已经普遍采用菲涅尔透镜，然仍有很大改善空间。

为了提升 FOV 与降低重量与厚度，目前 VR HMD 普遍均采用菲涅尔透镜设计，作为超短焦镜头设计方案。然而，目前 VR HMD 重量普遍仍为 300–400 克或以上且外观仍厚重，故在产品设计仍有很大改善空间。 对穿透式影像的 AR HMD 与 VR HMD 而言，透过超短焦镜头 / 菲涅尔透镜达到轻薄设计为关键设计趋势，但此设计挑战也与配备的显示器、光学材料、散热、生产等有关。我们认为，解决此复杂光学设计为未来穿透式影像的 AR HMD 与 VR HMD 的关键竞争优势之一。 因穿透式影像的 AR HMD 关键卖点非提供沉浸式体验，故对 FOV 的规格要求普遍低于 VR HMD，此更有利轻薄外观设计。此外，就目前穿透式影像的 AR HMD 与 VR HMD 而言，需要多少 FOV 才足够仍尚未有定论，故如何在 FOV 与体积重量间取舍为关键设计议题之一。

郭明錤预测 Apple HMD 的影像式穿透镜头将会采用菲涅尔透镜 (Fresnel lens) 作为超短焦镜头的设计方案。

此设计目的在于提升 FOV 与降低重量与厚度。我们相信，Apple 为进一步提高菲涅尔透镜的光学效能 (如：改善暗角与光学伪影等)，将采用混合型菲涅尔透镜的设计，而每一片混合型菲涅尔透镜是由 3 片菲涅尔透镜堆叠而成。 我们认为 Apple 的设计将能在 FOV 与 HMD 重量与体积取得更好的平衡点。 我们相信，在 2021 与 2022 年，将陆续会有重量 150 克左右或略低的新款 HMD 进入商业化量产。我们预测，Apple 的 HMD 重量也将会在 150 克以下，以维持产品设计优势。

报告还称，因单片混合型菲涅尔透镜 (给单眼使用) 是由 3 片菲涅尔透镜堆叠，故每个苹果 HMD 将使用 2 片混合型菲涅尔透镜，也就是共 6 片菲涅尔透镜。苹果 HMD 菲涅尔透镜材质为塑胶。因采用客制化材料与镀膜，故透光性不低于玻璃。这也意味着 ASP （平均销售价格）不低。

IT之家了解到，郭明錤此前已经多次给出苹果 AR/MR 头显的相关报告，称苹果 AR 头戴装置将配备眼球追踪系统、配备 15 个摄像头模块等。