三星研发 “双折”手机：Note 系列改折叠，能否逆转颓势

近日有外媒获悉，三星将押宝折叠屏手机，正在开发一种新的“双折”折叠屏手机，并且三星移动业务 CEO 高东真表示，尽管面临全球芯片短缺，他们仍然计划大幅提高折叠屏手机的产量。

消息人士还表示，三星计划在今年发布新一代的 Galaxy Z Flip 和 Galaxy Z Fold 折叠屏手机，“双折手机”最早可能在今年年底推出。目前三星已经为双铰链设计申请了多项专利。

简单来说，双折手机就是拥有两个铰链的折叠屏手机，手机屏幕分为左、中、右三部分，左右两侧的屏幕可以分别向中间折叠，就像“叠被子”。

折叠屏取代 Note 系列？打差异化提升利润



此前三星曾宣布今年将不会推出旗舰 Note 系列产品。一位知情人士称，Galaxy Note 系列的暂停是三星去年就决定的。他们希望将资源集中在价格更高、设计更独特的折叠屏产品上。

另一位熟悉三星计划的人士透露，其实三星长期以来一直难以准确区分 Galaxy S 系列和 Note 系列，目前只是在发布时间上将其二者分别放在上半年和下半年。

▲三星 S20 系列（左）和三星 Note20 系列（右）

他补充说，目前三星正在考虑以折叠屏手机作为不同系列间的主要区别，并用折叠屏手机取代 Note 系列。三星对此不予置评。

有业内人士评价称，三星此举是明智的，因为智能手机外观已经过于趋同，折叠屏设计更有新意，且利润也更高。另外，三星自己就是手机屏幕巨头，因此在技术研发方面也有一定优势。

至于新的双折折叠屏手机，消息人士称这款产品的细节仍在敲定中，该产品屏幕展开后的比例应为 16：9 或 18：9，便于更好地呈现游戏和视频。

折叠屏应用生态的完善也很重要，因为应用开发者需要为其不同的屏幕比例做相关应用的适配。毫无疑问，双折折叠屏手机的屏幕比例与目前的折叠屏手机又会大有不同。

折叠屏出货量目标 1000 万部，芯片短缺成最大阻力

有知情人士透露，三星内部为折叠屏手机设定了非常雄心勃勃的目标，他们计划将折叠屏手机总出货量提高到每年 1000 万部左右，与主流的 Galaxy Note 系列手机接近。

根据供应链信息来看，三星去年售出了约 350 万部折叠屏手机，今年出货量很可能会翻番，达到 750 万部。

业内人士分析认为，折叠屏手机更在乎产品的“与众不同”性，并且这类产品利润空间要远高于普通手机。

如果三星折叠屏手机能够实现他们定下的宏伟目标，那么三星获得了利润将会非常可观，去年推出的 Galaxy Z Fold 2 5G 零售价为 1,999 美元，而 Galaxy Note 20 的起价为 999 美元，均远高于普通智能手机售价。

当然，这一目标目前看来仍然受到手机芯片和零部件短缺的制约，实现起来还存在一定困难。

高东真也在上周三的公司年度股东大会上提到了芯片短缺的问题，称三星正在尽最大努力来增加折叠屏手机的产量。对于折叠屏手机来说，屏幕是最重要的部件，现在三星正努力保障折叠屏面板的产能。

他也提到，全球芯片短缺可能影响到 4 月至 6 月期间的出货，但三星也在努力解决这一问题。

结语：三星这次要赌个大的

用折叠屏手机取代 Note 系列是不小的动作，也冒了很大风险，折叠屏市场规模仍然较小，仍然只有 300-400 万部左右，且软件生态发展也处于初期阶段，三星此举，也是笃定折叠屏生态未来将有更好的发展。

据 IDC 数据显示，三星仍然是 2020 年全球最大的智能手机厂商，出货量达到了 2.67 亿部，但出货同比下降了近 10％，而其主要竞争对手苹果的出货量则同比增长了 7.9％。

而中国厂商小米、OPPO、vivo 也在市场份额方面呈现增长态势，可以说，三星目前面临的压力和挑战都不小，积极做出改变和调整也是合理的做法。但市场是否会买账，仍然有待观察。