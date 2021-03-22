三星承认：Galaxy Buds Pro 耳机适用于听力中度受损人群，效果堪比助听器

IT之家3月22日消息 三星今年初在国内发布了 Galaxy Buds Pro 主动降噪真无线蓝牙耳机，并在后续 OTA 中为其添加了听力增强功能。

当人们调侃三星的环境音模式为助听器模式时，三星竟然真的做了测试，并且公开承认：Galaxy Buds Pro 耳机适用于听力中度受损人群，效果堪比助听器。

三星今日在印度官网公开了一份报告，介绍了 Galaxy Buds Pro 在听力增强方面的效果，该报告还发表在了临床和实验科学杂志 Otorhinolaryngology。

据介绍，Galaxy Buds Pro 的环境音模式可用于帮助患有轻度到中度听力受损的人，该功能可将附近的声音最多放大 20 分贝，并且可以进行四档调节。

此外，在三星医疗的帮助下，其花费了数十年的时间对耳机进行优化。他们对助听器、个人声音放大产品和 Galaxy Buds Pro 进行了电声评估、声音放大评估和临床效果评估，Galaxy Buds Pro 在四项性能指标上已满足要求：输出声压级、频率范围、等效输入噪声以及电声评估中的总谐波失真。

IT之家了解到，三星表示，这一研究表明了无线耳机的巨大潜力，可帮助解决全球 15 亿人的轻到中度听力问题。