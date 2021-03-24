苹果 iWork 11 套件来了，Pages/Numbers/Keynote iOS/macOS 版大升级

IT之家3月24日消息 苹果今天专为 iOS 和 macOS 设备设计的 iWork 应用套件更新到了版本 11，引入了许多新功能和调整，以改善其功能。

IT之家获悉，在 iOS 系统上，Pages、Numbers 和 Keynote 现在具有屏幕键盘功能，可用于输入文本大小、间距、表格大小等的精确值，另外还有一个功能，可通过点击或拖拽从选择中添加或删除对象或表格单元格。

在每个应用中都有一个始终以编辑模式打开演示文稿、文档和电子表格的选项，电话号码链接可以添加到表格单元格、文本对象和形状中。苹果还在 “排列检查器”中增加了精确的编辑控制，用于调整对象的外观和位置。

下面是 iWork iOS 版新内容：

Pages 文‪稿 / Numbers 表‪格‬ /Keynote 讲‪演

• 排列检查器中的精确编辑控制可用于调整对象的外观和位置

• 屏幕小键盘可用于为文本大小、间距和表格大小等输入精确值

• 通过轻点或者拖过对象或表格单元格可在所选内容中添加或移除它们

• 可设为始终以编辑模式打开文稿

• 可将电话号码链接添加到表格单元格、文本对象和形状

在 macOS 系统 上，Numbers、Pages 和 Keynote 采用了更新的媒体浏览器，增强了搜索选项和新的内容类别，如 “Recents”、“Portraits”和 “Live Photos”，此外，还有一个选项可以将电话号码链接添加到表格单元格、对象和形状中，以及一个 AppleScript 功能，用于更改文档密码或打开受密码保护的文档。

Keynote 还包括一个选项，可以在演示时在单独的窗口中查看演示者笔记、当前幻灯片和下一张幻灯片，而且在构建顺序窗口中还有缩略图，以便于编辑复杂的序列。

下面是 iWork macOS 版新内容：

Pages 文‪稿 / Numbers 表‪格‬ /Keynote 讲‪演

• 演示时在单独的窗口中查看演讲者注释、当前幻灯片和下一张幻灯片 (仅限 Keynote)

• 构件顺序窗口中的缩略图图像使编辑复杂序列更加容易 (仅限 Keynote)

• 更新的媒体浏览器提供优化的搜索选项和全新的内容类别，如 “最近使用”、“人像”和 “实况照片”

• 可将电话号码链接添加到表格单元格、文本对象和形状

• AppleScript 支持更改演示文稿密码或打开受密码保护的演示文稿