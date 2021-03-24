经纬张颖「炮轰」扫码点餐，吃货该不该有隐私

近日，经纬中国创始人张颖在微博“开炮”，再次将“扫码点餐”推向舆论的风口浪尖。

张颖写道，“特别特别讨厌扫码点菜，一般碰到我就直接要求服务员记录点菜，做不到或者拒绝者，我就老老实实滚蛋换餐厅，没有一丝纠结。国内用户对隐私的不敏感我不吃惊，但又很吃惊。”

有意思的是，经纬中国曾参与智能排队点餐系统“美味不用等”的 A 轮和 C 轮融资，而张颖前述言论和经纬中国投资方向的相悖 —— 该机构先前投资的 ofo 小黄车、饿了么等众多项目，均涉及到获取用户隐私等问题。有网友直言道：“都注重隐私的话，你投的公司靠什么增长”？

更值得关注的是，如今扫码点餐已经成为绝大部分餐馆的“标配”，但围绕扫码点餐的侵犯隐私、法律界限等问题的思考，仍然不曾停止。

点餐 AB 面：更快捷还是更繁琐？

对于扫码点餐，张颖的微博下方引发了正反两方的评论。

“支持派”提到效率提高、减少人工成本等各种优点。有网友表示，“非常喜欢扫码点餐，方便高效，不用浪费时间等服务员过来，不用看服务员脸色。”

也有“社恐患者”对扫码点餐“点赞”：“避免了反复和点菜员确认是否点上的效率问题，没有人站在旁边等你，压力小多了也能更自主从容的进行菜品选择”。

而“反对派”的观点则集中在流程繁琐、侵犯隐私等问题上。有网友表示，“大数据时代，谁还有隐私可言，谁又逃离的掉，再说谁又去在乎或者关注我们那点隐私呢。”

也有观点认为，“关注一堆公众号还要手机号登陆，完全就是耍流氓了”，“使用扫码点餐很麻烦，就好像现在去超市要我们自助买单一样，其实是把繁琐转移到用户的身上”，有网友表示。

此外，扫码点餐对老年人更是非常不友好。3 月下旬，央视就曾报道，有老人为了适应环境，也在尝试着学习扫码点餐，但是在实际使用中依然存在许多困难和障碍。

“例如扫码之后，进入点餐页面需要反复授权、点餐系统界面的字体较小、结账时需要绑定支付宝、银行账户等，尤其是在没有服务员引导的情况下，更是容易出错”，央视报道称。

扫码江湖：行业竞争大，市场很廉价

顾名思义，扫码点餐就是通过扫描二维码进行点餐，二维码对应的一般是门店或者餐桌。目前扫码点餐的路径主要分为几类：第一类是扫码进入小程序点餐，比如一些快餐品牌或者奶茶行业；第二类是扫码进入一个 H5 页面点餐；第三类则是扫码先关注公众号，公众号推送点餐链接，消费者再点击链接然后点餐。

值得注意的是，在扫码点餐的过程中，部分商家会要求消费者授权包括手机、年龄、姓名等个人信息。如下图所示，商家一般会在页面中默认勾选用户协议，而如果不勾选，消费者则不能进入下一步扫码点餐的操作页面。

但事实上，个人信息授权并不是扫码点餐的必要条件。根据一位餐饮行业技术人士介绍，像通过小程序和 H5 直接点餐是不要用户授权个人信息的，如果需要用户授权信息，是因为商家营销驱动特地增加的限制，以便强制性地获取客户信息。

“餐饮点单本质上只需要商品数据和桌台数据。而部分商户希望在用户点单的时候，用更低的成本和更简单的方式获客和拉新，成为自己的粉丝或者会员，建立和客户的联系，但是这样会破坏用户体验，增加用户点单的步骤”，该人士表示。

该技术人士还提到，商家通过授权获取到的是消费者基础的用户画像，比如微信昵称、性别、绑定的手机号等。而哪怕消费者取消关注商家公众号后，个人信息也会保存在商家 CRM（客户关系管理）系统上。

据了解，目前餐饮软件的门槛较低，行业竞争也非常恶劣。一位餐饮行业人士透露称，目前市面上的餐饮 SaaS 软件一般是按年收费，几百至几千元都有，像收银机、打印机等硬件则会单独收费。

“但其实很多软件在餐饮行业都卖不动，市场被做得很廉价，有些打市场补贴低价的软件，连硬件可能也就 2000 元 / 年。餐饮的需求比较杂，个性化需求也比较多，量化难度比较高，很难做成通用性，主要是比渠道和服务”，前述人士说。

法律边界：强制扫码是否侵权？

“都是用户主动选择的，应该没有侵犯隐私的风险，都是互联网产品设计一贯的习惯了”，谈及扫码点餐背后的隐私问题时，前述餐饮行业技术人士表示。



但张颖对扫码点餐的“开炮”，实际上反映的也是不少消费者心中的疑虑：“为什么点餐必须提交个人信息？”、“商家有权利用点餐环节收集个人信息吗？”、“这些个人信息被收集后会被如何使用？有没有信息泄露风险？”

而且，扫码问题并不仅仅出现在餐饮行业中，诸如停车场扫码缴费、酒店扫码入住等场景，都出现了需要授权个人信息才能消费的默认性或强制性情况。

据了解，针对扫码点餐的合法性与否，目前并没有明确的法律规定。但上海申宜律师事务所合伙人王龙国律师指出，现实中的扫码点餐往往是一种“形式上自愿、实质上强制”的行为。而且，部分商户通过扫码点餐的方式收集消费者个人信息，并将个人信息用于商业目的甚至违法买卖，则超出了正当性、必要性原则构成侵犯隐私，该行为明显违法。

此外，如果商家强制性只提供扫码点餐的方式，从法律角度来看，这种做法则侵犯了消费者的选择权。

王龙国律师强调，《消费者权益保护法》规定，消费者有权自主选择商品品种或者服务方式，现实中，部分商家要求在强制关注公众号的基础上扫码点餐并授权手机号注册等，该种强制要求扫码才能点餐的行为已侵犯了消费者的选择权。

如今，越来越多的科技技术渗透到生活之中，在科技发达的同时，或许如何利用科技提高人文关怀更是值得思考的命题。