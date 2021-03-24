浙江豪情汽车召回极星 2 纯电动汽车、部分沃尔沃 XC40 汽车

IT之家 3 月 24 日消息 据国家市场监督管理总局网站，浙江豪情汽车制造有限公司召回极星 2 纯电动汽车与部分 XC40 汽车。

召回极星 2 纯电动汽车

日前，浙江豪情汽车制造有限公司授权、委托极星汽车销售有限公司，根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。决定即日起，召回 2019 年 12 月 9 日至 2021 年 2 月 4 日生产的 2021 年款国产极星 2 首发版纯电动汽车，共计 2031 辆。

本次召回范围内的车辆由于供应商原因，动力电池能量控制模块（BECM）中的微处理器重设，可能导致行驶中高压电池连接断开。行驶中没有预警，高压系统存在意外断开的风险。在极端情况下，行驶途中可能失去动力，存在安全隐患。此时车辆的转向系统、制动系统均正常工作。

浙江豪情汽车制造有限公司将通过汽车远程升级 (OTA) 技术为召回范围内的车辆免费升级动力电池能量控制模块（BECM）软件，用户无需到店即可消除安全隐患。对于无法通过汽车远程升级 (OTA) 技术实施召回的车辆，极星汽车销售有限公司将通过极星服务中心联系相关用户，安排车辆回到授权维修服务商免费升级动力电池能量控制模块（BECM）软件，以消除安全隐患。同时，未交付车辆将在消除缺陷后进行销售。

召回部分 XC40 汽车

日前，浙江豪情汽车制造有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。决定自即日起召回 2020 年 3 月 13 日至 2021 年 2 月 19 日生产的 2021 年款 XC40 汽车，共计 465 辆。

本次召回范围内的部分车辆由于供应商原因，动力电池能量控制模块（BECM）中的微处理器重设，可能导致行驶中高压电池连接断开。行驶中没有预警，高压系统存在意外断开的风险。在极端情况下，行驶途中可能失去动力，存在安全隐患。车辆的转向系统、制动系统均正常工作。

IT之家了解到，浙江豪情汽车制造有限公司将对召回范围内的车辆免费升级 BECM 软件，以消除安全隐患。同时，库存车辆将在消除缺陷后进行销售。