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微软：Win10 Edge 浏览器启动加载最高提速 41%

2021/3/7 11:05:40 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家3月7日消息 外媒 Windows Latest 报道，按照微软公司的产品路线图，微软 Edge 浏览器的启动加载提升功能现在普遍适用于所有运行最新版本 Windows 10 的用户。顾名思义，这项功能将使微软 Edge 的加载时间最多提快 41%。

当 Windows 10 设备开机时，Microsoft Edge 启动提速功能会启动某些浏览器进程。换句话说，即使在你尝试启动浏览器之前，Microsoft Edge 进程也会在后台运行。因此，你会发现 Edge 的加载时间急剧下降

值得注意的是，这项功能最初是在 Edge 88 浏览器更新时推出的，而且已经有部分用户可以使用。本月晚些时候，微软计划为所有人启用它，因为其观察到性能提高了 41%。

IT之家获悉，微软初步测试显示，微软 Edge 浏览器的启动时间将提升 29% - 41%的速度，这取决于你的 Windows 10 设备的配置

启动提升将自动启用，这对那些经常使用 Edge 浏览器的人来说是好事。然而，如果你不经常使用 Edge，你可能希望关闭该功能，并可通过以下步骤关闭 Edge 后台进程：

  • 打开 Microsoft Edge > 菜单 > 设置。

  • 点击 “系统”。

  • 打开 / 关闭 “用睡眠标签保存资源”。

  • 重新启动浏览器。

值得注意的是，微软仍在评估数据，它可能会移除适配那些没有看到预期积极影响的设备。

垂直标签布局现在微软 Edge 中普遍可用

自微软宣布垂直标签布局以来，已经有半年多的时间了，之后微软在这方面一直都有些沉默。现在，微软 Edge 更新正式推出了垂直标签，这使得用户更容易在浏览器左侧同时管理标签。

与传统的标签页布局不同，垂直标签页将不会闪现标签页标签（网站名称），而且它还将支持拖拽功能。

除了这些变化之外，微软还在开发新的 “共享链接”体验，旨在通过在历史页面上浮现复制的链接来节省你的时间和精力。

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关键词：Edge浏览器微软Chromium

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